Tras 25 años de estar el Canal en manos panameñas, el recurso  hídrico es de vital importancia

En ocasión del 25º aniversario de la transferencia de la vía acuática a manos panameñas, el Canal de Panamá efectuó el pasado martes 31 de diciembre, un solemne acto protocolar en las escalinatas del edificio de la Administración en Balboa.

La ceremonia comenzó con una romería protagonizada por las bandas de guerra de los colegios Moisés Castillo Ocaña e Instituto Panamericano, quienes marcharon desde el monumento de la Llama Eterna hasta las escalinatas, marcando el inicio de una jornada llena de simbolismo patriótico.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, resaltó los logros alcanzados en estos 25 años bajo manos panameñas, haciendo énfasis en la importancia del recurso hídrico para la operación de la vía interoceánica en el futuro.

“El Canal de Panamá depende de la lluvia y del clima”, destacó Vásquez Morales, al indicar que el tema de agua es un problema de todos los panameños, por lo que “debemos replantear nuestra relación con el agua a nivel nacional, cuidando nuestras fuentes, protegiendo nuestros bosques y dando al agua su valor como un recurso natural”.

En ese sentido, agregó que de manera responsable, el Canal trabaja en el desarrollo de alternativas para el beneficio de los panameños, ya que el problema del agua no puede ser visto como una amenaza, sino que es una oportunidad para el desarrollo de muchos panameños. De allí que, sostuvo, “como hemos indicado, Río Indio es la alternativa más eficiente que hemos identificado y hoy reafirmamos el compromiso del Canal de escuchar y construir con la gente un proceso bueno y justo”.

Este mismo criterio de pensamiento manifestaron los oradores que le precedieron, “el Canal debe adaptarse a los retos del futuro, en este sentido, el proyecto de reservorio o lago multipropósito en el área de Río Indio, es una iniciativa crucial que busca asegurar el suministro de agua para el país, en tiempos de escasez”, expresó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

“Las condiciones climáticas cambiantes, el crecimiento del comercio global y las demandas de conectividad más eficientes, nos impulsan a buscar soluciones innovadoras”, señaló Icaza, haciendo énfasis en que “la construcción de nuevas infraestructuras, la ampliación de la capacidad operativa, la gestión responsable de los recursos hídricos, son parte de nuestra estrategia para asegurar que el Canal siga siendo un referente de sostenibilidad y eficiencia”.

Para Icaza, “juntos con visión y determinación, tenemos la responsabilidad de continuar fortaleciendo esta joya de ingeniería y maravilla del mundo que es el Canal de Panamá, un legado de los panameños para el mundo”.

Desde esa misma perspectiva, al hacer uso de la palabra, el presidente de la República, José Raúl Mulino, subrayó que “el desafío de hoy es mejorar la administración del agua , logrando un desarrollo sostenible”.

Al respecto, señaló que “el desarrollo del reservorio de Río Indio es una obra imposible de postergar porque se trata de un tema de interés nacional, el aumentar los recursos hídricos para nuestro Canal y una solución que padecen miles de panameños, la falta de agua”.

En su discurso, el presidente Mulino dijo al administrador del Canal y a la Junta Directiva, que tienen todo su apoyo “para impulsar todas las acciones y todas las obras que permitan potenciar, mejorar y modernizar el uso de nuestro Canal”.

Además, el presidente Mulino, destacó la trascendencia histórica del Canal para la soberanía y el impacto positivo en el mundo.

En su discurso, el Mandatario enfatizó el impacto del acto de la transferencia, señalando que “desde entonces ha sido motivo de orgullo, no solo para los panameños, sino un ejemplo para el mundo.

En nuestras manos el Canal no ha parado de crecer y son nuestras manos las que aportan para que el comercio internacional avance por un camino de progreso.

“Pueden estar tranquilos, en nuestras manos el Canal se va a quedar para siempre.”

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el reconocimiento al trabajador Miguel Guerra, el primer panameño, de origen Ngäbe-Buglé, contratado por el Canal de Panamá tras la histórica transferencia del Canal en 1999.

En este acto, el presidente José Raúl Mulino impuso a Miguel Guerra la Orden Vasco Núñez de Balboa, en reconocimiento de todos los trabajadores del Canal quienes han sido clave en la exitosa operación de esta vía interoceánica.

Este homenaje subrayó el papel fundamental de los panameños en la gestión del Canal, destacando su esfuerzo y compromiso en cada etapa del proceso.

De igual forma, el presidente Mulino reconoció el papel jugado por el desaparecido General Omar Torrijos Herrera y el recién fallecido expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la recuperación de la vía interoceánica, al firmar los Tratados Torrijos-Carter.

Como parte de las celebraciones, se develó una placa conmemorativa en honor a los 25 años de gestión panameña, un símbolo perdurable del liderazgo y la visión de Panamá en la administración del Canal.

Este acto protocolar reafirmó el compromiso de Panamá con la seguridad, eficiencia y relevancia mundial del Canal de Panamá, destacando la capacidad y el orgullo del pueblo panameño para gestionar una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Transcurridos 25 años de estar el Canal en manos panameñas, tres administraciones distintas han trabajado para garantizar una operación segura y continua de la vía interoceánica.

En este periodo se materializó la ampliación y construcción del Tercer Juego de Esclusas.

Con la firma de los Tratados Torrijos-Carter, los panameños se comprometieron como nación, a una operación segura del Canal, abierta al tránsito pacífico para las naves de todas las naciones en tiempo de paz o de guerra y sin discriminación alguna.

El Canal en manos panameñas es un motor de desarrollo económico y una fuente esencial de ingresos para el país.

En el último año fiscal, logró ingresos totales de casi 5 mil millones de dólares, reflejando un crecimiento constante y la capacidad para optimizar el tránsito de buques, especialmente con los NeoPanamax, que representan más del 50% de los ingresos por tránsito, este rendimiento nos permite seguir siendo una pieza clave en el comercio global, especialmente en el sector energético.

A lo largo de estos 25 años, la prioridad del Canal, ha sido brindar un servicio de excelencia y de generar prosperidad para el país, contribuyendo de manera significativa al crecimiento, desarrollo y prosperidad de Panamá, aportando este año más de $2,470 millones de dólares y ya son más de $28, 232 millones aportados a lo largo de la administración en manos panameñas... al mismo tiempo, los panameños han mejorado el Canal y lo ampliaron para superar las expectativas de clientes y usuarios; en estos 25 años, los panameños han hecho posible el tránsito de más de 300 mil barcos, lo que demuestra el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la fuerza laboral panameña y del trabajo en equipo con la Administración y la junta directiva del Canal.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!