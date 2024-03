Vallarino: Panamá vive una dictadura judicial

Ante la decisión aberrante de inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, es más que evidente que Panamá será condenada internacionalmente, que estamos ante una dictadura judicial y que se arrodilló al Tribunal Electoral (TE) a los intereses económicos y políticos, así lo aseguró el abogado Alfredo Vallarino.

El letrado comentó que asegurar que han amenazado a magistrados del TE para tomar la decisión que tomaron en contra de Martinelli, es bastante fuerte y pudiera ser irresponsable si él no tuviera los elementos de convicción para poder decir que "aquí están presionando al Tribunal Electoral y yo incluso siento el riesgo de un fraude".

"Fraude electoral es no respetar la voluntad popular, usted tiene una voluntad popular y usted hace lo que no se concrete. No es solo el día de la elección el fraude", expresó.

Agregó que si a través de medios fraudulentos, a través de procesos politizados y en la forma en que no prescribe la Ley, se amenaza y se descarta candidatos, se está haciendo un fraude electoral.

Vallarino recordó el hecho de que antes de que el fallo del caso New Business llegará al Tribunal Electoral, esta misma institución mando a su director de asesoría legal a la Corte Suprema de Justicia para ver si este ya había salido, algo que es primera vez que se ve en la historia del país.

"Tenemos un Tribunal Electoral que está actuando mal, porque está dando tumbos, diciendo sí , venga José Raúl Mulino porque vamos a inhabilitar a Ricardo Martinelli, cuando se dan cuenta de que Mulino va a participar en el debate, dicen no, no puede participar", argumentó.

Añadió que después dijeron que esa inhabilitación se hacía a doble instancia, pero después dijeron no, eso se hace a través de una sola instancia y a media noche del pasado lunes, inhabilitaron a Martinelli, el candidato presidencial de mayor simpatía.'

"En una noche trágica para la democracia, de la manera más cobarde, aquí se tomó una decisión de cercenar la democracia de este país. Cercenar la democracia, porque aquí se agarró al candidato puntero y se le inhabilitó. Esa noche hasta pensaron llevarse también al candidato, José Raúl Mulino", explicó.

Violan derecho a elegir

Para el jurista y catedrático Miguel Antonio Bernal, los magistrados del TE no solo irrespetaron el debido proceso al inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato presidencial, sino que también violan el derecho de los ciudadanos a elegir presidente y vicepresidente como un todo.

Añade que el hecho de dejar a José Raúl Mulino sin vicepresidente en su nómina para las elecciones del 5 de mayo, es una interpretación 'ultrarestrictiva' de lo que establece la Constitución Nacional, por parte de los magistrados del TE.

El catedrático argumentó que el artículo 4 de la Carta Magna estipula que Panamá respetará las normas del Derecho Internacional, por consiguiente, debe respetar las convenciones y pactos internacionales de Derechos Humanos. Esto conlleva, según Bernal, a que el país está obligado a respetar los derechos políticos de los ciudadanos, por lo que Realizando Metas tiene derecho a postular vicepresidente para las próximas elecciones.

"Amputar la nómina presidencial de un partido es una maquinación vengativa y anticiudadana que no debemos pasar alegremente por alto", reflexionó el constitucionalista.

Agregó el letrado que con esta decisión, los tres magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, "imponen su fraude".

