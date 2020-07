Los sobrevivientes del virus enfrentan retos serios

Cientos de miles de pacientes gravemente enfermos de coronavirus que sobreviven y abandonan el hospital enfrentan un difícil reto nuevo: la recuperación. Muchos están batallando para superar una variedad de síntomas residuales inquietantes, y algunos problemas podrían persistir durante meses, años o incluso el resto de sus vidas.

Los pacientes que regresan a casa tras estar hospitalizados por fallas respiratorias graves derivadas del virus están lidiando con problemas físicos, neurológicos, cognitivos y emocionales.

Y deben sortear su proceso de recuperación mientras continúa la pandemia.

“No es solo: ‘Ay, la pasé muy mal en el hospital, pero por suerte ya estoy en casa y todo ha vuelto a la normalidad’”, explicó David Putrino, director de innovación en rehabilitación del Sistema de Salud Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York. “Es: ‘Acabo de pasarla muy mal en el hospital y ¿adivinen qué? El mundo sigue envuelto en llamas’”.

Aún es demasiado pronto para determinar cómo se desenvolverá la recuperación. Es posible que los pacientes salgan del hospital con cicatrización, lesiones o inflamación que aún necesita sanar en los pulmones, corazón, riñones, hígado u otros órganos.

Zijian Chen, director médico del nuevo Centro para Cuidados Postcovid del Monte Sinaí, explicó que el problema físico principal era la dificultad para respirar, que puede ser resultado de daño en los pulmones o el corazón, o a un problema de coagulación.

Muchos pacientes experimentan debilidad muscular después de estar tendidos tanto tiempo en una cama de hospital, dijo Dale Needham, médico de cuidados intensivos en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Pueden tener problemas para caminar, subir escaleras o levantar objetos.

Chen dijo que el Monte Sinaí ha referido a casi el 40 por ciento de sus pacientes con neurólogos por problemáticas como cansancio, confusión y poca claridad mental.

“Algunas son muy debilitantes”, comentó. “Tenemos pacientes que vienen y nos dicen: ‘No puedo concentrarme en el trabajo. Ya me recuperé, no tengo problemas para respirar, no siento dolor en el pecho, pero no puedo regresar a trabajar porque no puedo concentrarme’”.

Lauren Ferrante, especialista en enfermedades pulmonares y cuidados intensivos en la Escuela de Medicina de Yale, dijo que el desorden de estrés post traumático era común.

Muchos pacientes de coronavirus pasan semanas conectados a ventiladores y luego semanas más en el hospital después de que les retiran los tubos respiratorios, lo que dificulta su proceso de recuperación. Es probable que los pulmones se recuperen en cuestión de meses, pero otros problemas pueden persistir y algunas personas podrían nunca recuperarse del todo, dicen los expertos.

Un punto de referencia es un estudio publicado en el 2011 en la revista New England Journal of Medicine y realizado con 109 pacientes en Canadá tratados por síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), el tipo de insuficiencia pulmonar que aqueja a muchos pacientes con COVID-19. Cinco años después, la mayoría había recuperado el funcionamiento normal o casi normal de sus pulmones, pero aún lidiaba con problemas físicos y emocionales.

Podría haber “cientos de miles de personas que padezcan estos síndromes crónicos que pueden tardar mucho en sanar y si no las atendemos eso va a ser un gran problema de salud, así como un enorme problema económico”, afirmó Chen.

Los expertos dicen que los fisiatras, médicos que se especializan en rehabilitación física, estarán cada vez en mayor demanda, al igual que los neurólogos y los terapeutas de salud mental.

“Creo que la principal conclusión aquí es que la atención posterior al COVID es compleja”, dijo Putrino. “Es bastante difícil rehabilitar a alguien con una pierna fracturada donde solo una cosa está mal.

“Pero con la atención poscovid, estás tratando a personas con algunos problemas cognitivos, problemas físicos, problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas renales, trauma, y todas estas cosas tienen que ser manejadas correctamente”.