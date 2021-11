Envenenados

Definitivamente que no hay peor ciego que el que no quiere ver, todavía hay gente hablando de las juezas sobre el fallo que absolvió a Ricardo Martinelli, les cuesta entender que no existía prueba alguna y que todo fue armado.

Resentimiento

El odio y la venganza parece que se incrustó en el corazón de los enemigos del exmandatario que han hecho hasta lo imposible en siete años para desaparecerlo de la faz de la tierras.

Rebatiña

El grupo que trata de imponer su agenda oscura para hacerse del poder, es el mismo de siempre y no ofrece cambios, solo quieren autobeneficiarse y continuar con el reinado de odio venganza y persecución.