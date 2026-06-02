Bien I

La jefa de Gobierno se fue hacer su llamado de atención directo a las "niños mal portados". Aunque algunos dirán que eso no servirá de mucho, al menos demostró que sí está empapada con su trabajo.

Bien II

¡Con cuidado! La máxima autoridad del Gobierno también hizo un llamado a los que pretenden desafiar al Estado y dañar el buen trabajo, viene mano dura. ¡Ya saben, a ponerse pilas eso que tienen malos pensamientos!

¡Qué va!

Sigue la telenovela de "Eternina", está más pegada a la U que un chicle en la suela de unos zapatos; pero, creo que pronto le llegará su día, la cosa se está poniendo color de hormiga para ella y su reducido círculo de "bendecidos".

¡Orden!

Le cayó el satélite a aquel matadero de C3, ya era hora de que alguien le pusiera el "cascabel a ese gato". Ahora a implementar los correctivos sugeridos por las autoridades. ¡Buena esa!

Suena

Un vidajena me contó que el directivo de la mayor fuente hídrica de Panamá que dejó el humero, porque no le agradó que no votaran por él para quedar comandando ese "barco". Si es así, el rencor se lo ganó.

Seguridad

Los estudiantes de la UTP ahora van a estar más seguros, o al menos eso es lo que busca el Chacalde con la instalación de paradas inteligentes. Tienen cámara y hasta botón de pánico.