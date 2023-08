¿Ahora, quién podrá defendernos?

Hace un año escribí en esta misma columna, el artículo de opinión, "Cambio Democrático: rescatándolo de un futuro incierto". Lo único incierto sigue siendo cuando el licenciado Rómulo Roux hará el llamado para renovar la Junta Directiva de dicho colectivo. Como buen malabarista, llevo a cabo elecciones internas parciales, en las que salió mal parado ante un voto dividido.

Luego se aboco al proceso de primarias, donde quedo demostrado que este señor cree en todo, menos en un cambio y que este se dé, de manera vertical y democrática. Con lo anterior queda demostrada la verdadera vocación del seudo- candidato del CD. ¿Aspira a encabezar una nómina de oposición, pero, cuando lo ha sido? Actúo de forma solapada, cual Judas, contra quien lo erigió como alto dignatario de Cambio Democrático, tras su derrota en las primarias del 2013. Mas tarde, la puñalada trapera se da cuando despoja al CD de su fundador originario. Aun así, recibe su apoyo en el 2019, en la que obtiene un segundo lugar con una cantidad de votos respetables.

En los últimos años apunta nuevamente su artillería en contra de Martinelli, sufriendo quizás de algún tipo de amnesia, al desconocer tanto el tiempo que participo como parte su gabinete (2009-2012), como del apoyo que recibió durante la campaña del 2019. Definitivamente, un señor malagradecido.

Este mismo individuo tiene pretensiones de llegar a la presidencia en el 2024, de la mano de otros partidos, de cuya dirigencia y membresía guardo cierto respeto. Señores, no se dejen engañar. Quien traiciona una y otra vez, lo volverá hacer. No le permitan que, con la retórica de ser el segundo partido en membresía del país, aplique torniquetes. Mas aun, pónganle cuidado a su discurso evasivo. Hay temas (abastecimiento de agua) que elude, ya perjudican a esas chequeras e intereses económicos de quienes lo respaldan. Es todo un Yes Man.

Pero no pienso restarle su mayor mérito: ser el mejor tik tokero entre el resto de los candidatos. Haciendo un análisis serio de la situación que vive Panamá, como resultado de las dos ultimas administraciones, lo ultimo que necesitamos es que repita un Gobierno Clon. Sera que el Sr. Roux vería la luz y resolvería la crisis que atraviesa gran parte de la población debido al paupérrimo servicio en el abastecimiento del agua? Eso seria casi como dispararse en su propio pie. Para aquellos que añoran los días de Varela en el Palacio de las Garzas, no duden en dar su voto a Rómulo Roux. Jamás habrase visto peor secuela que esta. Y quienes pagaran los platos rotos serán el panameño de pie y todo pendejo que se cree inmune, por tener visa gringa estampada en sus pasaportes, para irse de compras a Miami o a esquiar a Aspen.

Y acerca de mi futuro dentro de Cambio Democrático, el mismo que ha estado experimentando la migración de su membresía hacia Realizando Metas, cuyo miembro he sido, por casi dos década. Me imagino que luego que este articulo sea leído por varios de los miembros del círculo Roux, mi expulsión será agendada y recomendada. Y espero que lo haga, a fin de comprobar lo intolerante que se puede llegar a ser cuando nuestra arrogancia supera al sentido común. En realidad, me importan mas todos los demás miembros, que son vistos solamente como tontos útiles. Jamás han sido tomado en cuenta por la actual directiva.

Por más descalzo que se cruce un rio y nos cubramos con un capote, el carisma es algo con que se nace. Sino pregúntenselo a cualquiera de los hijos del Chato Alemán o a Ricardo Martinelli. Panamá y su gente merecen lo mejor, no un paquete de promesas que alguien con la memoria tan corta como Rómulo, que a la primera oportunidad y de manera conveniente se olvidara del nombre de cada uno de sus copartidarios. No se trata de desmeritar a nadie, pero si es un llamado a que abramos los ojos. Estamos a escasos nueve meses del Dia D. Estimados lectores, no vayan a decir que no se los advertí. En guerra avisada…

