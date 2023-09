Alianzas 2024: carrera contra reloj

Las alianzas electorales son parte de la historia política panameña. A pesar de que todo comienza con las dos mayores fuerzas políticas, heredadas del sistema colombiano, el Partido Conservador y el Liberal, eventualmente, el descontento entre sus miembros trae como resultado nuestros propios colectivos criollos. Inclusive, aquellos que hasta hace algunas décadas eran considerados los partidos mayoritarios por excelencia y que hoy aún se mantienen activos y vigentes (Panameñismo y PRD), los cuales giran alrededor de figuras caudillistas, tienen su génesis en los partidos originarios istmeños.

Pero aun estos, tuvieron que recurrir a una alianza, a fin de concursar por el poder. Pero ojo, ensamblar una alianza no es algo que se logra por arte de magia. Depende y requiere de un arte mucho más sofisticado, el de la negociación. Pocos hoy día parecen entender la esencia de ello.

He participado activamente de dos campañas exitosas, cuyos candidatos eran lo que se conoce como "underdogs". Ambas requirieron del apoyo de otros colectivos y grupos. Sus lideres supieron utilizar, una, las enseñanzas obtenidas a través del tiempo al lado de uno de los principales caudillos de nuestra era Republicana y el otro, su conocimiento y experiencia dentro del mundo de los negocios.

El liderazgo no se improvisa. No basta ser el presidente de dos de los partidos mayoritarios, ni el candidato oficialista. Se necesita mística. Estamos contra reloj y no se han visto más que malabarismos dentro del escenario político en la conformación de alianzas. El egocentrismo y la sed de poder, ciega a algunos. Cuando una alianza es basada en como derrotar al candidato al que obviamente favorecen los números en las encuestas autorizadas y hasta en aquellas que un día fueron bautizadas como las de "carne y hueso", se pierde norte. Desconocemos de planes de gobierno serios, ya que utilizan el estribillo que incluye todos los problemas sabidos que sufre el panameño.

Pocas están ofreciendo soluciones concretas. ¡Apuestan a que el candidato preferido sea descalificado! Y su mejor aliado en estos subterfugios es la siembra de rumores dentro de seudo-medios.

Mas aun, creen que a través chats en sus redes sociales van a llegar a formalizar una alianza. Es un hecho que la tecnología ha hecho cambiar la manera en que se publicitan las campañas. Sin embargo, hay cosas que requieren de técnicas a la vieja usanza, como lo es el concretar una alianza con miras a un torneo electoral. Hasta el Tik -Tok tiene sus limitaciones.

Cuando escogemos a otra persona de pareja dentro de una relación matrimonial, lo mínimo a considerar, es el afecto entre ambos. Y, aun así, cuando todo parecía ser un cuento de hadas, al final se pude convertir en una historia de terror. Sus resultados suelen ser devastadores cuando hay hijos de por medio. Hago esta comparación, ya que una alianza que, como diría mi profesor de Ciencias Políticas 2, Miguel Antonio Bernal, "esta pegada con moco de pavo" puede ser desastrosa. En este caso, los hijos que pagan los platos rotos somos los panameños.

El 2024 está a la vuelta de la esquina. Todo lo que hemos visto hasta ahora son pulseas y espectáculos mediáticos. Estos hacen pensar, ¿son estos individuos los que queremos dirijan el timonel de la nave, que es la Patria, a puerto seguro? ¡Primero me pego un tiro! Acaso no ha sido suficiente, vivir la telenovela que se inició en julio del 2014 y tuvo su segunda temporada a partir del 2019. Un consejo para quienes aun creen que pueden encabezar nominas presidenciales, tomando en cuenta que su porcentaje de posibilidades no pasa del 10%. Háganse a un lado, repliéguense. No hagan el ridículo. Consideren formar parte del Gobierno de Reconciliación, que mucho necesita Panamá. Esta es la oportunidad de dejar los intereses partidistas y personales a un lado, para forjar la nación de primer mundo que estamos llamados a ser. Sean parte del legado. La Patria te lo exige, candidato del 10%!

