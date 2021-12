Autoestima y redes sociales

El uso de las redes sociales denota una demanda cotidiana, ya que una parte de nuestro tiempo se la dedicamos a ellas, con el pretexto de encontrar momentos de ocio, publicar algún acontecimiento importante. Algunos, pueden mostrar y compartir información psicoeducativa, en fin, muchos son los usos que se le puede dar, sin embargo, es importante definir qué es la autoestima. Para una mayor comprensión, en términos sencillos, es la valoración personal que tenemos sobre nosotros mismos.

Esta valoración viene acompañaba de la información que se recibe en las primeras etapas del desarrollo del niño y también de todas las experiencias que vive el ser humano a medida que va evolucionando, entonces ¿Cómo afectan las redes sociales la autoestima?

El efecto puede manifestarse cuando generan algún tipo de malestar, por ejemplo, cuando el individuo puede caer en algún tipo de comparación, es decir, cuando observas un prototipo de persona que te gustaría ser, ya sea en cuerpo, que es el más habitual en el área de las redes sociales, en donde se conceptualiza la belleza, con tener un cuerpo perfecto, entonces esta idea va distorsionando los pensamientos del individuo, que si no tiene como soporte una buena autoestima, puede llevarle a tomar decisiones que no solo van afectar la Salud Mental (por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria, que durante los últimos años se ha incrementado el porcentaje), sino la salud física, que puede conllevar consecuencias como dietas estrictas sin supervisión de algún profesional como nutricionistas, todos estos aspectos destruyen la autoestima del individuo, por eso es importante preguntar ¿realmente me acepto como soy? Donde también se ve involucrada la autoestima.

Por lo general, cuando se le hace este tipo de preguntas a cualquier individuo genera algún tipo de reflexión, esto lo puedes notar en su lenguaje verbal y no verbal, aceptarte tal y como eres es pensar, si te sientes bien contigo mismo, con la vida que llevas actualmente, con lo que haces, la calidad de tus pensamientos, qué tan valioso te sientes como individuo; sin embargo, esta mirada hazla con un poco de compasión contigo mismo, porque en este tipo de reflexiones te puedes encontrar con situaciones o pensamientos que no son de tu agrado, o simplemente no es la vida que estás queriendo llevar.

Las redes sociales también pueden crear algún tipo de inseguridad cuando no existen bases sólidas de la autoestima, como, por ejemplo: les gustará a los seguidores el tipo de contenido que estoy publicando, entre ellos fotos; el estilo de vestir; los sitios que estoy frecuentando; mi trabajo, entonces empiezan a medir el éxito de estas publicaciones con la cantidad de me gustas (Likes), las veces que comparten mi contenido; por eso es importante que se pregunten ¿cómo me veo y cómo realmente soy? ¿Me encuentro al servicio de cómo los demás me pueden ver, o me encuentro al servicio de mí misma, cómo me veo realmente?

Lo importante de esta columna es tener una mirada profunda de cómo nos encontramos en estos momentos, la relación que tienes contigo mismo, conocer las bases de tu autoestima y recuerda siempre, no estás solo, hay profesionales dispuestos ayudarte en este camino.

Psicóloga.