Barreras que impiden la libre competencia

La Ley 45 de 31 de octubre de 2007, sobre las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia, tiene por objeto principal proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando aquellas prácticas monopolísticas que causan daños e impiden el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, con la finalidad de preservar el interés de los consumidores.



La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) tiene en sus funciones, emitir opiniones sobre leyes, los reglamentos, los actos administrativos y los proyectos, que se relacionen con las materias objeto de la Ley 45.

En la práctica se han detectado la existencia de distintas normativas que pueden estar impidiendo el funcionamiento eficiente de los mercados (bienes y servicios) por ello, la tendencia de las autoridades de competencia es hacer docencia, en el sentido de incentivar a la población a reportar aquellas normas consideradas un obstáculo a la competencia. En los distintos mercados, se identifican múltiples dificultades o barreras que las potenciales empresas o las que se encuentran activas pueden enfrentar.

Hay barreras de entrada que representan un obstáculo para el desarrollo de una actividad comercial, como aquellas relacionadas con la alta inversión inicial, canales de distribución o la falta de experiencia, pero también están las barreras de orden regulatorio o de tipo legal que pueden representar dificultades o impedimentos en sus operaciones e impiden o dificultan competir.



Las barreras de orden regulatorio o de tipo legal son consideradas, por lo general, barreras de entrada que pueden obstaculizar la libre concurrencia y libre competencia económica en la medida en que impidan la creación de nuevos negocios, obstaculicen la innovación o de alguna forma restrinjan e interfieran, de forma innecesaria, en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.



Por eso es necesario, diseñar y formular reglas que no se conviertan en un obstáculo a la competencia, es deber de todos, aportar para minimizar los obstáculos a la libre competencia que algunos marcos regulatorios pueden generar, no solo porque lesionan el fortalecimiento y desarrollo de las empresas, sino porque tener un marco regulatorio que favorezca la libre competencia genera grandes beneficios para los consumidores y el crecimiento económico del país.



Los consumidores pueden reportar todas aquellas normativas que sean contrarias a la competencia, tales como leyes, proyectos ley, decretos, cualquier regulación a nivel nacional o municipal, que consideren generen restricciones a la competencia. El objetivo no es solo detectar, sino orientar, abogar, corregir y el de mitigar los riegos que las restricciones legales pueden causar a la libre competencia. ​



Abogada.