Bonos, subsidios y vales

Por todos lados surgen opiniones sobre este tema tan álgido, ya que por un lado los que manejan números macroeconómicos predicen problemas a mediano y largo plazo notando que pueden llegar a ser insostenibles, por otro lado, los gobiernos buscándole el lado bueno, humano que tienen cada una de estas ayudas, y finalmente loas beneficiadas que no ven otra forma de lograr pasarla sin los mismos.

Por mi lado, siempre he dicho ser creyente de los subsidios cuando están diseñados para ayudar a la gente a paliar situaciones que a la postre son imposibles de otra forma darles sentido y valor practico en tiempo, momento especifico y real. Entre estos caen el tema de la pandemia, los que buscan ayudar a los viejitos, comidas para estudiantes, en fin, hay varios y muy buenos.

El problema que se presenta es que no estamos viendo cada uno de estos temas sociales con una óptica a corto, mediano y largo plazo, sino solamente cortoplacista. Cada gobierno en su afán de quedar bien con la gente se inventa un nuevo subsidio vulnerando muchas veces la dignidad de la gente ya que finalmente lo que muchos quisiéramos es tener las oportunidades de lograrlo por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo.

Otro problema es que se cae en la inequidad en cuanto a quienes les esta llegando estos beneficios, ya que muchas veces no son a aquellos que de verdad lo necesitan, ya sea por falta de controles o por politiquería barata.

Porque no buscamos brindar estos beneficios, más al mismo tiempo también perseguir soluciones creativas e innovadoras donde prevalezca como hacer que la gente logre su sustento. Mas trabajo sí, pero para esto mejor educación e instrucción ya sea en agro. carreras técnicas, logísticas, procesos innovadores y/o tecnológicos, turismo en fin lograr transformación en donde los subsidios sean un paso hacia el mejoramiento de la población y no un sinfín de dinero sin propósito claro más allá de alimentar hoy sin futuro claro.

Cuando un subsidio se diseña también debemos pensar a cuánto tiempo será el mismo, en cuyo tiempo debemos buscar la solución por la cual este se ha otorgado el mismo, pero con sinceridad no esquivando el tema, no procrastinando la situación.

Como lograr que esta espiral no se convierta en algo irreversible donde la población creciendo en forma exponencial llegara a ser tanta, que, si no producimos, la plata no va a alcanzar. Como le decimos a la gente en un futuro que ya no hay plata y que no podemos pagar más, sería un sismo, una catástrofe social de repercusiones inimaginables.

Y vemos también que lo que se da no alcanza. Los subsidios, a la postre del costo de la vida son tan pequeños que entonces se buscara aumentarlos haciendo el problema aún más grande. Mas gente recibiendo y menos gente aportando y generando con el esfuerzo propio es el caldo de cultivo para mas problemas.