Cerrar la brecha del primer empleo: una tarea compartida entre la empresa y la academia

Hablar de empleo juvenil en Panamá implica mirar más allá de las cifras y preguntarnos qué tipo de oportunidades estamos creando para las nuevas generaciones. Cada año miles de jóvenes egresan de nuestras universidades con preparación, talento y aspiraciones de aportar al país. Sin embargo, para muchos el primer paso hacia el mundo laboral sigue siendo uno de los más difíciles.

La transición entre la universidad y el empleo es un momento clave. Es ahí donde se define no solo la primera experiencia profesional, sino también la confianza, las habilidades y la visión que acompañarán a una persona durante toda su carrera. Por eso es importante que el sector privado, junto con la academia, continúe fortaleciendo mecanismos que faciliten esa transición entre la universidad y el mundo laboral. Programas de formación estructurados, prácticas profesionales de mayor alcance y modelos de desarrollo temprano permiten a los jóvenes adquirir experiencia mientras aportan nuevas perspectivas a las organizaciones.

En Cervecería Nacional hemos visto de primera mano cómo estos espacios pueden convertirse en plataformas de crecimiento profesional cuando existe un puente real entre la formación académica y el mundo empresarial. Nuestro programa Global Management Trainee nació precisamente con ese propósito: ofrecer a jóvenes profesionales la oportunidad de conocer distintas áreas del negocio, enfrentar desafíos reales y desarrollar habilidades de liderazgo desde etapas tempranas de su carrera.

A través de iniciativas como estas, las empresas pueden contribuir a la formación de profesionales con una visión integral del negocio, capaces de comprender cómo se articulan las distintas áreas de una organización y cómo sus decisiones impactan en los resultados.

El desarrollo del talento joven es, en última instancia, una apuesta por el futuro del país. Cuando logramos que más jóvenes accedan a oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional, fortalecemos la capacidad de nuestras organizaciones para innovar, adaptarse y generar valor en el largo plazo.

La conversación sobre empleo juvenil no debería centrarse solo en cuántas oportunidades existen, sino también en la calidad de esas oportunidades para formar a quienes liderarán el Panamá de los próximos años.