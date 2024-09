Colón y su calvario económico

Como político y ciudadano comprometido con el bienestar de Panamá, no puedo ignorar la situación que enfrentan los exfuncionarios municipales de Colón, quienes viven un verdadero calvario ante la falta de pago de sus salarios y prestaciones. La realidad que estos trabajadores enfrentan no solo es un ejemplo de la precariedad laboral que predomina en nuestro país, sino también una señal clara de la ineficiencia con la que se manejan las finanzas públicas, especialmente en áreas que, como Colón, ya sufren de abandono histórico.

Es importante resaltar que cuando hablo de justicia laboral, no me refiero a la defensa de pagos para "botellas". Defiendo exclusivamente el derecho de aquellos que, con esfuerzo y dedicación, cumplieron con sus funciones. Es inaceptable que funcionarios comprometidos y que sí trabajaron no reciban lo que les corresponde, mientras que los sinvergüenzas que abusaron del sistema siendo "botellas" no deberían recibir un solo centavo, sino estar presos.

TAMBIÉN DEL AUTOR: La CSS, un problema de todos, no solo de diálogos

No se trata de abogar por el despilfarro ni por mantener estructuras ineficientes dentro del Estado. Se trata de velar por aquellos que honraron sus contratos, que cumplieron con su deber y que hoy se ven abandonados. Estos trabajadores merecen respeto y, sobre todo, un Estado que cumpla con lo pactado.

La lucha por una administración eficiente debe ir de la mano con la justicia para quienes, día a día, entregan su tiempo y esfuerzo por el país y el retraso en el pago de quincenas, vacaciones y el décimo tercer mes no es solo un incumplimiento legal, sino una violación a los derechos más básicos de quienes trabajaron para el Estado. Es inaceptable que estos hombres y mujeres, que dedicaron su tiempo y esfuerzo a mejorar sus comunidades, ahora estén en una situación tan desesperante, luchando por recibir lo que les corresponde. ¿Cómo puede ser que el Estado exija de los ciudadanos el cumplimiento de sus deberes, mientras incumple con sus propias obligaciones?

Entiendo perfectamente que esto es otro problemas más heredado de la antigua administración, pero no podemos continuar con el ciclo de promesas vacías y que las excusas continúen. La situación económica de Colón es crítica, y la falta de cumplimiento con los pagos solo empeora el panorama.