Comunicado aclaratorio

En referencia al artículo publicado por el Panamá América el viernes 24 de junio de 2022 titulado “¿Qué datos personales maneja la APC y qué acciones puede ejecutar con ellos?, tenemos a bien aclarar lo siguiente:

1. En primer lugar, es importante separar la doble función de APC. APC es una agencia de información de datos sobre el historial de crédito de consumidores y clientes. Tal actividad está regulada por la Ley 24 de 2002 y sus reformas. En adición, APC puede captar datos de sus clientes y proveedores, lo cual, por no ser datos sobre el historial de crédito, están regulados por la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales. En ese sentido, ambas normas conllevan la obtención de consentimientos para el tratamiento de la información, por una parte, del consumidor o cliente que lo firma ante el agente económico respectivo en el caso del historial de crédito y, por otra parte, en el caso de los demás datos que no son de historial de crédito, APC está obligada a obtener el consentimiento de sus proveedores y clientes, en cumplimiento de la Ley de protección de datos.

2. El artículo antes referido toma como base el documento de consentimiento que es requerido por la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 y que se refiere al tratamiento de datos personales. Ese consentimiento, que no es el requerido para efectos de la Ley 24 de 2002 sobre historial de crédito, es solicitado por APC a los agentes económicos que inician o mantienen relación con APC porque, como se indicó, se captan datos de ellos, lo cual también se hace en cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”. Este consentimiento es necesario para que la empresa pueda afiliarse a nuestro Sistema de Referencias de Crédito (SRC) y se le otorguen credenciales de acceso a dicho sistema.

3. Somos muy cuidadosos con el tema de los requerimientos de ley y el consentimiento que se pide a nuestros clientes y proveedores contiene todos los requisitos que establece la Ley 81 de 2019 como lo es el establecer qué datos se captan, que uso se les puede dar, la autorización para su transmisión extrafronteriza y también contiene los derechos ARCO que tiene el titular de los datos.

4. Reiteramos que el documento, titulado “Consentimiento Previo, Expreso e Informado”, se emite en cumplimiento de la Ley 81 de 2019, pero el que se solicite tal consentimiento no implica, de ninguna manera, que APC en la actualidad recopile, almacene o transfiera la información mencionada en el formulario. Aclaramos que, contrario a lo que se indica en la noticia, APC no recopila información de padres, hijos, niveles de escolaridad, declaraciones de salud, entre otras mencionadas.

5. Nuevamente, separando las regulaciones, la información que se almacena en el Sistema de Referencias de Crédito (SRC) y se comparte con los agentes económicos y consumidores

autorizados para tal efecto contiene únicamente:

a. Número de cédula

b. Nombre completo

c. Referencias de crédito (incluyendo: monto original, fecha de inicio de la relación, fecha de actualización de la referencia, monto del último pago, fecha del último pago, días de atraso, forma de pago y saldo)

d. Score o puntaje de crédito

6. Es importante reiterar, nuevamente, la finalidad de los distintos consentimientos. Uno, que no es al que se refiere la noticia, trata de los datos sobre historial de crédito, el otro, al cual se refiere la noticia, tiene que ver con los datos personales de nuestros proveedores y clientes, los cuales no se encuentran entre los datos que se almacenan y comparten en el sistema de referencias de crédito (SRC).

APC es respetuoso de las leyes que rigen su operación y realiza cuantiosas inversiones en tecnología, seguridad y procesos para proteger y salvaguardar los datos de los panameños y residentes en nuestro país, que se encuentran registrados en nuestro Sistema de Referencias de Crédito.