Experiencia

La taquilla sigue siendo el talón de Aquiles de algunos diputados. Prueba de ello fueron los comentarios sobre la Comisión de Credenciales, en los que quedó en evidencia la irresponsabilidad de algunos con tal de hacer quedar mal a otros. Por suerte, la presidenta de dicha comisión presentó evidencia de puño y letra.

Críticas

Tremendo revuelo está generando la propuesta para la instalación de detectores de gas combustible en los apartamentos de Panamá. Pese a las aclaraciones, las críticas no paran. Como dicen en las redes sociales: "hijo de tigre, sale rayado".

Mensaje

El presidente instó ayer a los diferentes sectores del país a unificar criterios para –por primera vez– construir la Estrategia Nacional de Competitividad, con el objetivo común de hacer crecer al país y que la prosperidad llegue a todos los hogares.

Turismo

Los cruceros Viking Neptune y Radiance of the Seas llegaron a la terminal portuaria Colón 2000 con unos 2,891 pasajeros. Esperemos que el tema del monopolio del combustible no afecte esta temporada, que será de gran ayuda para la provincia colonense.

Aumento

Prepare su bolsillo, porque la Secretaría Nacional de Energía informó que desde el viernes 18 de octubre el precio del combustible registrará aumentos. La gasolina de 95 octanos costará $0.93, un incremento de $0.03, y la de 91 octanos subirá $0.13.