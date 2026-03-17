Pegote

Me dice un sapo que el abogado del PCdC ahora no se le despega al "Muñeco que Pasea". Andan para arriba y para abajo juntos, de mitin en mitin. Y eso que el partido aún no se ha constituido. ¡Santo!

Piedras

Y además me recuerdan que a este letrado lo tuvieron que buscar debajo de las piedras porque nadie quería ese camarón. Es más, dicen que sacaron partido del vínculo con su señora. ¡Mira tú!

Puesto

Otro vidajena me comenta que en las reuniones del "Muñeco que Pasea", los paisanos pisan fuerte. Tienen puesto en primera fila y todo. ¿Será que también tendrán asiento de lujo si MT vuelve al poder?

Desenfocados

Un intenso se pregunta con qué moral los desenfocados andan a la cacería de extorsionadores cuando ellos tienen un doctorado en la materia. Lo suyo es algo así como "caldero le dice a paila". ¡Santo!

Querella

Y hablando de los desenfocados, una nueva querella penal en su contra acaba de ser admitida por acusaciones de supuesta extorsión. Ahora le toca al MP hacer su tarea y dejar atrás las "caballadas".

Convocatoria

Dice Mon que en el Cajetón optarán por buscar especialistas foráneos, ya que los de patio han chifeado cinco convocatorias, mientras los pacientes siguen pasando páramo. ¡Qué luego no lloren!