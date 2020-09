Consumismo y medio ambiente

El RCP8.5 es el escenario más radical que sobre la concentración de gases invernadero fue presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Si bien los diversos escenarios no se construyen con un sentido predictivo del futuro climático asociado a una probabilidad y que, además, muchos piensen que este escenario difícilmente se concrete, lo cierto es que esta última opinión ha venido cambiando.

Es así, por ejemplo, que un reciente artículo de Cristopher R. Schwal y otros autores, publicado en Proceeding of the National Academy of Sciences of the United State of America, concluye que el RCP 8.5 es útil en términos de explorar los resultados ambientales medios y para llamar la atención sobre un riesgo posible.

Zeke Hausfather, de Carbon Brief, va más allá señalando que "este escenario de altas emisiones se denomina con frecuencia 'negocios como de costumbre' los que sugiere que es un resultado probable si la sociedad no hace esfuerzos concertados para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero"..

Lo impactante de esto se entiende al tener en cuenta que de concretarse el escenario RCP8.5, estaríamos en una situación catastrófica. Entre el 2046 el 2065, la temperatura de la tierra habría aumentado en promedio 2 grados centígrados sobre el período previo a la Revolución Industrial.

Entre el 2081 y el 2100 este incremento promedio sería de 3.7 grados centígrados.

Cuando se plantea el origen de los problemas del calentamiento global generalmente se señala al consumismo, el cual se entiende como una de sus causas básicas. Es así como una publicación de Greenpeace de España señala refriéndose al consumismo como una tendencia "que nos empuja a adquirir más y más cosas", la cual "tiene graves consecuencias para la salud del planeta y la nuestra". Lo importante es, desde luego, ubicar el origen de este fenómeno.

Para los economistas tradicionales, quienes sostienen la idea de la "soberanía del consumidor", el problema estaría en la propia población, la cual posee deseos insaciables frente a los recursos escasos. Simplemente haría falta una reconversión de esta. El problema es, sin embargo, más complejo.

En efecto, detrás del consumismo está el empuje de las empresas que buscan elevar los niveles de consumo a fin de asegurarse de una demanda creciente, que sirva de base a la expansión de sus ganancias y su consiguiente acumulación de capital.

Es un fenómeno que T. Veblen comprendió tempranamente y que, luego, Baran y Sweezy, en su obra clásica El Capital Monopolista, teorizaron como uno de los mecanismos de la necesaria realización del excedente económico.

Se trata de diversos mecanismos. Uno de estos es la obsolescencia programada, que se refiere a que los productos se fabrican de manera tal que los mismos pierdan su capacidad útil en un periodo relativamente corto, obligando a que los consumidores tengan que repetir la compra en lapsos relativamente cortos.

Otro mecanismo son los llamados bienes posicionales, promovidos por la propaganda, destinados a mostrar estatus social. Se trata de una carrera frustrante y sin fin hacia el consumo, ya que cuando muchas personas los adquieren pierden su capacidad de demostrar estatus. En una sociedad basada en la competencia, como es la actual, este tipo de consumo adquiere una fuerza especial.

Más allá de esto está la capacidad de la propaganda de generar "nuevas necesidades". Aquí aparece el fenómeno de la llamada obsolescencia psicológica, donde la propaganda hace pensar a la persona que tiene que pasarse a la próxima generación del producto para no aparecer como una persona atrasada.

Entonces, detrás del consumismo está la lógica perversa de un sistema económico, centrado en la búsqueda creciente de ganancias y acumulación de capital. Superarlo es la única posibilidad de salvar el planeta.

