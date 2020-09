COVID-19, apertura económica y codicia

Uno de los hechos más notables de las últimas semanas ha sido la presión sistemática de los gremios empresariales destinada a lograr la rápida apertura de las actividades económicas. Es así como en un reciente comunicado de la Cámara de Comercio se argumentaba que "la única opción realista de recuperación económica y preservación de empleo pasa por una apertura responsable", añadiendo que "lo cierto es que no se puede esperar más."

Por su parte, un economista, cuya pluma generalmente está al servicio de los sectores dominantes, afirmaba que todos los sectores de la economía deberían ser reactivados en los próximos 60 o 90 días. Esta posición, avalada por el actual gobierno, contiene una argumentación falsa en su contenido.

La razón formal que aducen los sectores económicamente dominantes, obviamente omitiendo su deseo insaciable por lograr ganancias, es que la apertura total e indiscriminada es la única posibilidad de salvar los empleos.

Es así como de acuerdo con la Cámara de Comercio: "la parálisis en la economía, el cierre de empresas y la consecuente suspensión de contratos y despidos ocasionados por la cuarentena generalizada, han llevado a la población a volcarse cada vez más a actividades informales, en las cuales se hace difícil el cumplimento total de las medidas sanitarias." En esto se encuentra lo que se conoce como una falacia de falsa equivalencia.

En efecto, es necesario replicar que la gran causa de que las personas abandonen sus hogares, arriesgándose a quedar contaminados, es la falta de un ingreso suficiente dado el carácter exiguo de la llamada ayuda gubernamental que, cuando llega, es de apenas $100.0 al mes por hogar, mientras que el propio gobierno asegura que el costo mensual de la canasta básica alimenticia para un hogar es de $ 305.9 para los distritos de Panamá y San Miguelito.

El carácter exiguo del "auxilio gubernamental" queda más claro si se tiene en cuenta que la Cepal y la OPS están recomendado una ayuda de $. 143.0 mensuales por persona en vulnerabilidad, mientras que esta solo alcanza en Panamá a $ 28.57.

The Economist Inteligence Unit ha reconocido esta situación en los siguientes términos: "Al no acompañar las severas medidas recomendadas por sus asesores de salud con medidas inmediatas y efectivas de alivio económico para los hogares pobres, el estricto cierre no fue práctico y, en última instancia, ha llevado a la propagación de la infección".

Las propuestas de la Cámara de Comercio tampoco se sostienen desde el punto de vista económico. No es en vano que la Cepal haya advertido que el control de la pandemia es una condición sine qua non para lograr la recuperación exitosa de la economía.

Todos los países que no han atendido este tipo de advertencia han visto su costo humano elevarse a tal extremo que han tenido que volver a introducir medidas de restricción, retrasando todavía más la recuperación económica.

En este sentido, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la apertura temprana lleva a un incremento significativo del uso del transporte público. Se trata de una actividad riesgosa, calificada por la International Organisation for Public Transport Authorities en los siguientes términos: "los sistemas de transporte público deben considerase un entorno de alto riesgo debido a: un gran número de personas en un espacio confinado con ventilación limitada; sin controles de acceso para identificar personas potencialmente enfermas; una variedad de superficies comunes para tocar."

De lo anterior se desprenden dos conclusiones. En primer lugar, es incuestionable que el actual gobierno no ha puesto efectivamente la prioridad en el bienestar de la población. En segundo lugar, también es evidente que la motivación de fondo de las cúpulas empresariales es la ganancia a corto plazo.

