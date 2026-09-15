Cuando el tiempo importa: escuchar las señales de la Atrofia Muscular Espinal puede cambiar una vida

Hay momentos que las familias esperan con especial ilusión durante los primeros meses y años de vida de un niño: verlo sostener la cabeza, sentarse, ponerse de pie o dar sus primeros pasos. Son pequeños grandes momentos que marcan el crecimiento y que llenan de alegría a padres, madres y seres queridos. Por eso, cuando alguno de estos hitos tarda en llegar, es natural que surjan preguntas, preocupación y, muchas veces, un camino de incertidumbre en busca de respuestas.

Reconocer tempranamente esas señales puede hacer una diferencia significativa. En el Mes de Concientización sobre la Atrofia Muscular Espinal (AME), tenemos la oportunidad de hablar sobre una enfermedad poco frecuente y recordar que identificar las señales a tiempo, consultar y actuar oportunamente puede cambiar vidas.

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La AME es una enfermedad genética poco frecuente que afecta a las neuronas responsables del movimiento. Entre sus primeras manifestaciones pueden presentarse debilidad muscular o hipotonía —un bajo tono muscular—, señales que en ocasiones pueden confundirse con variaciones en el desarrollo. Esto puede retrasar la sospecha de la enfermedad y, con ello, la posibilidad de llegar a un diagnóstico oportuno.

En Panamá no existe actualmente un registro epidemiológico nacional consolidado que permita conocer con precisión cuántas personas viven con AME. Sin embargo, si consideramos que cada año nacen entre 65.000 y 70.000 niños en el país y que, de acuerdo con Prior, Leach y Finanger (2020), la incidencia global estimada de la AME es de aproximadamente un caso por cada 10.000 nacimientos, podríamos estar hablando de entre seis y siete nuevos casos cada año.

Puede parecer un número pequeño, pero detrás de cada caso hay un niño, una persona, una familia y una historia única. Para ellos, encontrar respuestas a tiempo no es solo una cuestión de diagnóstico: puede significar la posibilidad de acceder oportunamente a las alternativas disponibles y de tener mayores oportunidades para alcanzar sus metas y desarrollar su potencial.

La innovación abrió nuevas posibilidades

Durante años, el abordaje de la AME se concentró principalmente en tratar sus complicaciones y brindar cuidados de soporte. Hoy contamos con terapias que modifican el curso de la enfermedad y que han cambiado las posibilidades para las personas que viven con AME y sus familias.

La evidencia científica demuestra que cuanto antes se identifica y trata la AME, mayores son las posibilidades de preservar la función motora y alcanzar hitos del desarrollo. Estudios de seguimiento a largo plazo han mostrado beneficios sostenidos del tratamiento en bebés, niños, jóvenes y adultos.

Esto significa que la innovación no debe entenderse únicamente como la llegada de un nuevo tratamiento. También significa diagnosticar antes, actuar oportunamente y darle a cada paciente la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades.

Porque detrás de cada avance científico hay algo mucho más importante: un niño que quiere jugar, aprender, compartir con sus amigos y descubrir el mundo, una familia que quiere verlo crecer, acompañarlo y celebrar sus logros. Una persona con sueños que merece oportunidades.

Panamá tiene oportunidad de seguir avanzando

Panamá cuenta con avances muy importantes. La Ley 28 de 2014, promulgada por la Asamblea Nacional de Panamá, establece medidas de protección para las personas con enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. Además, el país cuenta con un Programa Nacional de Tamizaje Neonatal.

Sin embargo, la AME no está actualmente incluida en el tamizaje neonatal. Incorporarla permitiría identificar la enfermedad antes de la aparición de síntomas, cuando las opciones terapéuticas pueden tener mayor impacto.

También es necesario fortalecer la capacitación de pediatras y médicos generales para reconocer señales de alerta, agilizar las referencias a especialistas y reducir las barreras administrativas y logísticas que pueden retrasar el diagnóstico.

Cada actor tiene un rol fundamental en el abordaje de la AME: las autoridades, los profesionales de salud, la academia, las organizaciones de pacientes y el sector privado. La respuesta debe ser colaborativa y tener siempre en el centro a las personas y sus familias, sus necesidades, sus expectativas y su calidad de vida.

Hablar de AME no debe generar miedo, sino conciencia, conocimiento y esperanza. Si un bebé presenta debilidad muscular, hipotonía o dificultades para alcanzar determinados hitos motores, esas señales merecen atención y valoración médica. No debemos asumir automáticamente que se trata simplemente de una diferencia en el desarrollo.

Hoy, la ciencia nos permite cambiar el curso de esta enfermedad y abrir nuevas posibilidades para quienes viven con ella. El desafío es lograr que ese conocimiento y esas oportunidades lleguen a tiempo, porque el tiempo puede significar movimiento, autonomía y calidad de vida.

Y detrás de cada diagnóstico hay mucho más que una enfermedad: hay una persona, una familia, sueños, proyectos y una vida que merece oportunidades.