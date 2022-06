Descentralización de la basura

La ingeniosa solicitud de las autoridades municipales: que la recolección de la basura regrese a la administración municipal.

Desde 1986 se designa el relleno sanitario de Cerro Patacón y estaba administrado bajo la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA), encargados desde el barrido de las calles hasta el manejo final de los desechos. En septiembre de 2010, a través de la ley número 51, se crea la AAUD (Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá) para tal fin. En declaraciones recientes, la institución informa que el retraso en el proceso de recolección se debe a que el relleno sanitario ha sufrido deslizamiento, lo que incrementa el tiempo para la disposición, generando acumulación en la sociedad.



Adicional, solo estaban activos 35 camiones recolectores, ya que venció el contrato de camiones y retroexcavadoras, aunque expresaron que para el mes de junio, se solucionaría.



La incomodidad y la amenaza de una emergencia sanitaria producto de la acumulación de la basura en nuestras calles, ha empujado al actual alcalde del Municipio de Panamá solicitar al Ejecutivo nacional el traspaso de competencia al municipio y que sean las juntas comunales quienes establezcan la metodología de trabajo y recolección. Ya que nadie mejor que cada junta para conocer las rutas de recolección y los mejores horarios.



Recientemente vi una entrevista de la vicealcaldeza asegurando que contaban con la capacidad para hacerle frente al tema de la recolección de los desechos, sin embargo, ante una administración que se ha caracterizado por la ineficiencia, me parece descabellada esta solicitud, considerando que poner en orden todo lo que no han podido resolver en estos tres años, debería ser su prioridad más importante, sin dejar de mencionar que como máximas autoridades no pueden asilarse del tema de la basura del distrito y más bien brindar el apoyo a la AAUD, para una mejor calidad de vida para todos los residentes del distrito capital.

Uno de los factores más decisivos en este tema, es restablecer la confianza de la población en sus autoridades, algo indispensable para crear una cultura favorable de pago a la tasa de aseo y esa confianza se alcanza con un servicio eficiente y planificado.



Si el municipio desde el día uno hubiese sido parte de la solución y no del problema, la calidad de este servicio, de la mano de ambas autoridades con apoyo de las juntas comunales, hubiese sido satisfactoria para todos, pero como ya lo he mencionado en ovaciones anteriores, no se trata de capacidad, sino de falta de voluntad por hacer la cosas bien.