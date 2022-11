Todos nos preguntamos que sentido y razón tiene proponer y propugnar el que grupos de interés busquen acercamiento en aras de solucionar problemas que aquejan a las partes y a la gente en general, sí esto no se lleve a cabo bajo las más elementales reglas de un proceso cuyo sentido y razón de ser no es más que el acercamiento sobre todo aquello en lo que no se está de acuerdo y cuyo propósito es lo que debe prevalecer para que el consenso a través del razonamiento y análisis de los disensos nos lleven a comprender el alcance de las propuestas que cada grupo presenta, lo cual al final termine sin vencidos ni vencedores, sino con un resultado que permita seguir adelante construyendo, generando riqueza con equidad.

Que fácil parece el que depongamos posiciones intransigentes o radicales, pero es que la emoción mata a la razón cuando de intereses y agendas se refiere.

Que fácil es gritar y prohijar consignas de lado y lado generando una bulla tan estridente que ni siquiera estos mismos que han llamado al diálogo se escuchan, generando diálogos entre sordos que no se parece en nada al motivo por el que están sentados en la mesa.

Cuando se discute no se dialoga y entonces todo se convierte en una mentira, quimera esta que parece estar diseñada para engañar a todos los que de afuera observan un circo lleno de payasos que ninguna risa dan pero que dañan esperanzas de los ciudadanos de un país que no se merece el futuro que le presentan los llamados a dialogar.

Es que sentarse en un dialogo donde de antemano no voy a ceder nada qué sentido alguno tiene. Llamar a dialogar si por delante pongo reglas inamovibles que no son negociables, solo nos lleva a más confrontación, es que exactamente lo que se persigue subsanar.

Porque tenemos que escuchar siempre lo mismo de la misma gente que llamada a buscar un fin superior a través de estos consensos nos llevan en una carreta de bueyes, cuyo paso de tortuga no hace mas que entorpecer el fin que se persigue que es ese tan anhelado bienestar.

Debemos de aceptar y entender que Los grupos de interés, tales como asociaciones, gremios, partidos políticos o sindicatos existen y existirán, más la razón de ser de estos, nace de la búsqueda del bien común de todos quienes pertenecen a los mismos y su mera existencia y razón de ser debe ser combatida cuando terminan haciendo ruido que ensordece, dejando a todos sin lograr escuchar lo que dicen con mensajes huecos y desesperanzadores.

Finalmente, los gobiernos, así como todas y cada una de las instituciones que forman parte de estos, deben ser sinceros cuando promueven diálogos, porque si el mero nacimiento de estos es para patear la pelota o manipular opiniones, terminan entonces solo haciendo bulla barata, aquella que como una mala música nadie escucha y solo hace eco en lo que fue, una mentira.