Educación de calidad, pilar del desarrollo del país

He leído con detenimiento los comentarios y recomendaciones del columnista Licdo. Guillermo A. Cochez en un diario de la localidad respecto al “concepto de que nunca avanzaremos en el desarrollo del país sin una educación de calidad".

Pero debemos ir mucho más allá. Debemos definir y resolver el origen de lo que frena la calidad de la educación, y, por ende, del desarrollo del país. En mi opinión, hay tres componentes obstaculizadores del avance en el logro de una educación de calidad y el gobierno no es el único obstáculo. Los razonaré en la justa dimensión de los mismos.

El primer obstáculo son los gremios magisteriales quienes están más preocupados de obtener mayores beneficios trabajando con poco esfuerzo y educando menos.No les interesa actualizarse. Quieren mantener aún la metodología de enseñanza del Siglo XIX y el uso de la tiza y el pizarrón, tan anticuados como ellos mismos.

Por ejemplo, en pleno siglo XXI aún seguimos tratado de que los alumnos memoricen las tablas de multiplicar o realicen operaciones de aritmética y álgebra de forma manual (y de no hacerlo se incurre en pecado capital). Hoy en día los niños desde un año ya tienen dispositivos electrónicos inteligentes para desarrollo de sus habilidades.

Y desde los siete años o antes, muchos ya dominan los teléfonos celulares inteligentes (Panamá está entre los países con mayor cantidad de celulares por habitante en el mundo), entonces por qué insistir en aburrir a los estudiantes con memorización de cosas que nunca usaran en toda la vida. ¿Quién hoy en día usa lápiz y papel para hacer una operación matemática? Para eso están los “celulares inteligentes"... ya ni siquiera usamos calculadoras de escritorio.

Una cosa es enseñar a pensar, enseñar a saber cómo y dónde buscar las cosas, cuáles son las reglas básicas de las matemáticas, y otra cosa es tratar de que el alumno memorice o utilice lápiz y papel (estos contribuyen a la degradación del medio ambiente en su fabricación).

Sale más económico entregar a cada estudiante un teléfono inteligente con el cual desarrollen sus operaciones matemáticas, búsqueda de investigaciones y soluciones avanzadas, etc. que insistir por días, meses y años el tratar de enseñar con metodología pedagógica anticuada.

Con esto avanzaríamos quánticamente en la enseñanza y veríamos alumnos entusiastas de ir al colegio y se bajaría la tasa de deserción estudiantil, que direcciona a muchos de ellos al pandillerismo... de seguro compañías como Samsung, Huawei, Google, LG, Apple, etc. estarían dispuestas a ofrecer “smartphones” con precios y condiciones especiales para la educación.

Se perdió el esfuerzo de la AIG con Microsoft e Intel de llevar una PC a cada estudiante y que en culpa es parte de los educadores que no abrazaron el proyecto y han torpedeado su continuidad, simplemente porque esto los obligaba a modernizarse, aprender y entender muchos aspectos de la informática y uso de nuevas técnicas de enseñanza como consecuencia de la tecnología. Algo que les sacaba de su zona confortable.

El segundo obstáculo son las universidades en las que no hay un esfuerzo real en innovar en nuevas carreras de actualidad. Seguimos formando administradores públicos que van a ver si el partido gobernante les da trabajo al graduarse, seguimos formando abogados litigantes, seguimos formando ingenieros civiles, contadores, economistas., etc., carreras hoy en día saturadas y sin demanda a futuro.

Las universidades no ofrecen carreras avanzadas porque aducen que no hay demanda. La demanda se crea ofreciendo los productos. Hoy en día la robótica, la inteligencia artificial, la bio-ingeniería, la medicina nuclear, la ingenierías de empaque y logística, la abogacía especializada en las áreas que generan las oportunidades de los nuevos negocios y las tecnologías (cómo por ejemplo establecer leyes de derecho de espacio aéreo de drones o de responsabilidad médica y hospitalaria al usarse tecnología de inteligencia artificial), no hay carreras de administración o arquitectura de la urbanística moderna que establezcan las normas de cuidado del medio ambiente, reciclaje de las aguas utilizadas o servidas que hoy día van a parar a ríos y mares. Panamá, creo, es el único país que utiliza agua potable para los baños, lavado de autos, regado de plantas, industrias, etc.

En países más avanzados se canalizan las aguas servidas, se recoge toda agua que por cualquier circunstancia cae al suelo y se recicla utilizándose para estos propósitos.

Primera de dos entregas.



