El año de los cambios

Las últimas campanadas de este año se acercan. Jano ya está con el pomo de la puerta en la mano. Y, así como el dios romano, con el rostro en el pasado nos enfrentamos al futuro. Porque este año, como un banquete, ha estado plagado de situaciones que, a pesar de que muchas de ellas nos explotaron en la cara, hemos decidido olvidar. Desvirtuando el conocimiento que pudiésemos haber obtenido. Relegando a un segundo plano, o hasta un tercero, las consecuencias que acaecieron sobre los Estados.

Y es que en 2021 hemos visto, como se lleva comentando desde hace mucho, los modos y roces que existen en el Nuevo Continente. América, la esquizofrénica. El maremoto de cambios de políticos que ha sufrido el bloque americano ha venido dado por el no tan novedoso método que ha estado usando la neoizquierda. Un plan de 5 pasos que, por lo que se ha visto, funciona de manera magnífica. Es una estrategia efectiva, eso está claro, pero, y de esto ya estamos viendo nuevos ejemplos, termina en el agrietamiento social del país y en la crispación social.

Los pasos no son muy complicados, en la sencillez está la perfección, decía Da Vinci. Es más, son tan fáciles de planificar, organizar y ejecutar que pueden llevarse a cabo en apenas unos pocos meses y son tan efectivos que la probabilidad de conseguir tu egoísta cometido es muy alta. Y recalco el adjetivo de egoísta porque en esta cruzada el único ganador es aquel que la inicia, defenestrando todas las virtudes que nos hacen sociedad y fundiéndolas bajo un infierno de críticas para forjar la corona de vencedor. También es menester recordar las ruines consecuencias que el uso de ambicioso proyecto esparce por la tierra en donde se siembre. La fétida descomposición de una sociedad dividida es uno de los trofeos, tal vez el más importante, pero no el único. Fragilidad económica, corrupción, crimen organizado, milicias y nuevas diásporas, son parte del trato que se firma cuando se ponen en marcha los engranajes de esta odisea.

El primer paso es el de encontrar un problema. Solo uno. Una problemática que, por más anodina que sea, esté en las conversaciones de las masas. Ese es el único condicionante, debe hablarse de ella. Ser algo que se sienta, pero que llegue a comprenderse que no es importante. Lo importante, como recalco una vez más, es que se hable de ella. Puede llegar a ser una constituyente, un cambio en el tributo fiscal, las explotaciones naturales del país, la situación económica o hasta un problema importado de algún otro país, como las protestas del grupo BLM. El segundo y el tercer paso se complementan de manera conjunta; el segundo es empezar la movilización en las calles, llevar la desestructuración al macroespectro de las cosas. El tercero es conseguir las cámaras internacionales, salir de la esfera nacional y llevar el grito de la revolución porque sí a nuevas alturas. Una vez que se hayan causado suficientes estragos, que la calcinada madera de la sociedad ruede sin rumbo por las calles; una vez que las cámaras estén encadenadas sobre los grupos, se da inicio al cuarto paso, exigir elección. Unas nuevas competencias "democráticas" en las que, con el apoyo, con la visibilidad, con la enorme red del boca a boca se puede llegar al último paso. El quinto se usa para solidificar la victoria, no dejar cabos sueltos, no permitir que las escasas posibilidades de la derrota hagan sucumbir todo lo conquistado hasta el momento. Campaña sucia, mentiras, engaños; sin compasión ni misericordia, contra todo y contra todos.

Eso es lo que ha hecho que ahora el continente esté dividido en dos bandos que se odian y en una población que ya no sabe a dónde huir. Esperemos que estas campanadas limpien los resquicios de odio que permean América, trayendo consigo el fin de una ideología de odio que está enraizándose cada vez más fuerte en este lado del Atlántico.

Ganador del premio del Fórum de Periodistas.