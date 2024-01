El arte de existir

Kierkegaard, Sartre, Camus, Unamuno… apellidos que parecen inventados, ideas que se envuelven como las serpientes en el caduceo. Intelectuales, filósofos, ensayistas, profesores, hombres de carne y hueso con algo que decir.

Repitiéndose, desdoblándose como una nota en la lluvia, para descubrir en sus entrañas la razón que nos lleva a estar en este sitio. Porque cualquier sabandija puede arrastrarse hasta encontrar las puertas de San Pedro, pero nosotros tenemos el peso de saber que estamos encaminados hacia la tumba y eso, como todo lo que nos rodea, carece de sentido.

¿Por qué, Señor, has puesto sobre mí la carga de saber que no sé qué hacer?", gritará alguno cuando vea la carencia de razón, la falta de sentido con la que nos trajeron a esta tierra. Pero, ¿quién nos dijo que esto tenía que tener sentido alguno?, ¿quién nos mintió de esa manera?

Nosotros mismos. La capacidad de raciocinio que tenemos nos puede llevar a una conclusión errónea, una falsa realidad que satisface nuestras ganas de un cometido, pero en este universo nada tiene una razón de ser, nada está plasmado en piedra, las verdades que creemos que son eternas se tergiversan y evolucionan con el paso del tiempo, la arena vuelve al desierto para ser soplada otra vez y agua regresa al tormentoso mar para que este la vomite de nuevo sobre las cabezas empañadas de la sociedad, nada es estático ni mucho menos eterno.

La vida carece de sentido, sí, pero eso, así de romo y duro, es la única certeza con la que trabajamos. "El esfuerzo por alcanzar las alturas basta para llenar el corazón de un hombre". Es que es tan obvio, está tan claro, somos prisioneros de nosotros mismos. Nos deprimimos, nos enojamos, gritamos, lloramos y sollozamos porque la utopía en la que descansa nuestra mente no se parece, ni se parecerá jamás, al mundo en el que habitamos.

Sísifo, ridiculizado, humillado y condenado a repetir fútilmente la sentencia divina, descubre que no tiene por qué desanimarse, ya que la condena en la que se encuentra no es más que un regalo para su propia consciencia. La verdad es que la trama se simplifica una vez dividimos las nociones que rondan dentro de nuestro cráneo de aquellas frases rumiadas por las masas que no cargan ningún valor.

Nuestra misión como seres conscientes de ser seres es descubrir el vacío repetitivo que nos ocupa y llenarlo con aquello que nos reconforte. El existencialismo, eso a lo que la Editorial de Literatura Política de Moscú llamó "el reflejo de la crisis del liberalismo burgués", no es una corriente, ni un estilo de vida, como lo llaman ahora, sino que una respuesta a una vetusta pregunta. Si nos arrancamos la venda de la obligatoriedad de un sentido, la vida se torna de otro color, cambia y se adapta para soportar una realidad carente de sustancia, más no faltante de razones para vivirla. Y podemos empezar a ver en cada esquina ejemplos de la existencia sobre la esencia.

Estamos aquí porque pensamos y aún vivimos. Estamos aquí sin razón y sin mayor objetivo que aquel que nosotros mismos nos pongamos y eso, así de sencillo, es liberador. Vivimos a nuestro aire, rodamos la piedra una vez más, pero satisfacción en el corazón, porque esa tarea, frívola e insustancial, es la reafirmación de una vida que se sigue viviendo. Dejen que los enajenados se sequen los ojos viendo al Sol, déjenlos reafirmar su estulticia con vacuas acciones. Terminarán viendo rodar la piedra cuesta abajo. Déjenlos pudrirse en el obsceno fango de la ignorancia y regocíjense de saber que el sentido, la razón, de nuestra vida depende exclusivamente de nosotros.

