El barril en el país de las maravillas PARTE I

Durante semanas, el mercado petrolero se comportó como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Mientras expertos advertían sobre uno de los mayores choques de oferta en la historia, los precios se mantenían sorprendentemente bajos. La guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz retiraron del mercado cerca de 14 millones de barriles diarios, una cifra que debería haber empujado el precio del barril a niveles superiores a los 150 dólares. Sin embargo, hasta mediados de abril el barril seguía por debajo de los 90. Solo recientemente, ante el riesgo de una escalada, el precio superó los 125 dólares.

El problema no es solo el retraso en la reacción, sino la persistente desconexión con la realidad. El mercado de futuros, que debería anticipar escenarios, proyecta una caída progresiva de los precios hasta cerrar el año en torno a los 88 dólares. Esa expectativa descansa sobre supuestos frágiles. Implica creer que Estados Unidos e Irán alcanzarán pronto un acuerdo, que el estrecho será reabierto sin mayores obstáculos y que el suministro de combustibles volverá a la normalidad en cuestión de meses. Ninguna de estas condiciones está garantizada.

Mientras tanto, los fundamentos físicos del mercado cuentan una historia distinta. Al inicio del conflicto, aún existían reservas en tránsito y almacenadas. Pero ese colchón se ha ido agotando. Los cargamentos que lograron cruzar antes del cierre ya han sido entregados y las reservas globales se acercan a mínimos históricos desde que existen registros satelitales. La disponibilidad de gasolina, diésel y combustible de aviación en el mar es tan baja que los vacíos en la oferta se vuelven inevitables.

El impacto ya se siente. En Asia, la industria petroquímica ha tenido que reducir operaciones. Los precios del diésel y del combustible de aviación se han duplicado en varios mercados y en Europa el incremento ha sido aún mayor. A diferencia de otros activos financieros, el petróleo no puede sostenerse en ilusiones. Su precio está atado a la realidad de las estaciones de servicio, los puertos y los aeropuertos. Cuando la oferta no alcanza, el ajuste se produce mediante precios más altos. No hay narrativa que pueda evitarlo.

Pese a esto, el optimismo persiste. Algunos inversionistas confían en que la presión económica obligará a un acuerdo entre Washington y Teherán. Otros creen que cualquier escalada será contenida antes de desbordarse. Esta fe en la autorregulación del sistema recuerda episodios recientes en los que los mercados apostaron por la resiliencia global y terminaron enfrentando shocks más profundos de lo previsto.

El problema no es solo técnico, sino psicológico. Existe una tendencia recurrente a subestimar los riesgos geopolíticos y a sobrevalorar la capacidad de resolución rápida. Pero esta vez los factores en juego son más complejos. El petróleo no responde únicamente a expectativas, sino a flujos físicos, infraestructura crítica y decisiones políticas difíciles de revertir.

La pregunta ya no es si el mercado se ha equivocado, sino cuánto tiempo más puede sostener esa ilusión antes de que la realidad imponga su corrección.