El barril en el país de las maravillas PARTE II

El optimismo del mercado descansa en la idea de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es inevitable. Sobre el papel, parece lógico. Irán necesita ingresos urgentes y Estados Unidos enfrenta presión política ante el aumento de los precios. Sin embargo, asumir que esa convergencia llevará rápidamente a una solución es simplificar en exceso una relación marcada por la desconfianza y el cálculo estratégico.

Irán ha demostrado en el pasado su capacidad de resistir sanciones prolongadas. Su sistema político le permite absorber costos internos sin enfrentar una presión electoral directa. Esto le da margen para prolongar el conflicto y negociar desde una posición de resistencia. Por su parte, Estados Unidos no necesariamente prioriza una solución rápida. El liderazgo político puede optar por mantener una postura dura para evitar concesiones que se perciban como debilidad.

Incluso si ambas partes quisieran un acuerdo, alcanzarlo no sería inmediato. Los detalles de un pacto nuclear requieren meses de negociación. Y aun después de firmado, su implementación sería gradual. El Estrecho de Ormuz podría no reabrirse completamente o hacerlo bajo condiciones que mantengan la incertidumbre. Irán podría utilizar la amenaza de nuevos cierres como herramienta de presión. Cada riesgo latente se traduce en primas más altas y en cadenas de suministro más frágiles.

A esto se suma la complejidad logística. Reanudar el flujo de petróleo no es tan simple como abrir una puerta. Los buques necesitarían reorganizar rutas, el estrecho requeriría operaciones de limpieza y seguridad, y las aseguradoras podrían imponer costos prohibitivos. Los pozos y refinerías afectados por la interrupción no recuperarían su capacidad de inmediato. La normalización sería lenta y desigual.

Las implicaciones van más allá del sector energético. El mundo podría enfrentarse a un nuevo shock inflacionario, justo cuando aún lidia con las secuelas de la pandemia. Algunos gobiernos ya han comenzado a adoptar medidas de emergencia, desde la reducción de jornadas laborales hasta intervenciones en el mercado energético. Europa podría verse obligada a cambiar su enfoque, pasando de estimular la demanda a gestionar la escasez.

El riesgo más subestimado es el impacto acumulativo. El aumento sostenido de los precios del combustible afecta el transporte, la producción de alimentos y la actividad industrial. No es un fenómeno aislado, sino un efecto en cadena que puede desacelerar la economía global.

Los inversionistas que apuestan por una rápida normalización podrían enfrentar una corrección dolorosa. La confianza en que todo se resolverá como en crisis anteriores ignora que este escenario combina geopolítica, infraestructura crítica y tensiones estructurales en la oferta.

El mercado aún parece creer que lo peor ya pasó. La evidencia sugiere lo contrario. El verdadero ajuste apenas comienza y, cuando llegue, no será gradual ni cómodo.