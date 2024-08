El tío oso panda, tío serpiente y tío hiena a pesar de no tener publicación de investigaciones científicas indexadas se escondieron en el centro de investigaciones veterinarias de la ciudad hospitalaria. Tío León emulando los doctorados de universidades no acreditadas "on-line" de la tía maduro, se refugiaron como veterinarios sub especialistas en la ciudad veterinaria a pesar de no tener entrenamiento formal de dichas especialidades.

El tío pato quien fungía como veterinario "gerencista en salud" fue nombrado como asesor de tío muelitas en el ministerio veterinario de salud para replicar el desabastecimiento de la ciudad hospitalaria veterinaria. Pero el más brillante de todos fue tíe coneje.

Tie coneje quería cobrar sus dos salarios sin trabajar y buscó refugio en los millonarios hospitales veterinarios de 2do nivel de atención. Tie coneje durante su administración, equipó con dispositivos anestesiológicos e instrumentos supercostosos a dichos hospitales y nunca cambió el nivel de complejidad de los mismos.

Tie coneje estaba aliado con tío caimán para cobrar sin trabajar. A pesar de que los programas quirúrgicos debían empezar a las 7 de la mañana, tío caimán siempre programaba animalitos fantasmas, es decir animalitos que ya se habían operado o que simplemente no existían para no estresarse y no tener que operar ese día.

Tie coneje llegaba todos los días a las nueve de la mañana a sentarse en las raíces del palo de mango del hospital de segundo nivel y cada vez que había una urgencia, solía decir que se tenía que trasladar a un 3er nivel de complejidad y cuando caía el sol a las 4 de la tarde se levantaba y se iba para su guarida a pesar de que podía resolver la mayoría de las urgencias qué llegaban al hospital. Tie coneje la jugó muy bien.

La inversión de capital proporcionada a los hospitales de segundo nivel de complejidad y tener mejores máquinas con las que trabajar no ha disminuido la cantidad de traslados de pacientes. Tenemos que restablecer la credibilidad del programa de enfermedad y maternidad del seguro y demostrar que no es solo una forma de utilizar grandes palabras para justificar que se hace muy poco. Y, por supuesto, tenemos que intentar hacer lo que sea necesario para mitigar la ira y la privación que sienten muchos, al mismo tiempo que se reconoce que no será ni fácil ni rápido.

El abusivo traslado de pacientes son, en consecuencia, una excelente herramienta para analizar los elementos que caracterizan la moralidad de "médicos especialistas".

Señor presidente: para que la nueva gestión de prestaciones médicas tenga credibilidad, debe auditar los programas quirúrgicos de los hospitales de segundo y tercer nivel, auditar las tasas de omisión y pedir la cartera de servicios de dichos hospitales. Debe haber un líder que haga protocolos claros de traslados para que la vida de los pacientes no sea puesta en peligro. Pida los artículos indexados que tienen los investigadores del nuevo instituto y la educación formal de los especialistas refugiados en el cuartel de invierno.