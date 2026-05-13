El liderazgo que decide y el que posterga

En toda estructura institucional, llega un momento en el que liderar deja de ser únicamente dirigir equipos o administrar recursos. Liderar también implica tomar decisiones, incluso cuando estas resultan complejas, incómodas o políticamente poco convenientes.

En la gestión pública, postergar decisiones suele percibirse como una forma de evitar conflictos o reducir costos inmediatos. Sin embargo, con frecuencia ocurre lo contrario, ya que los problemas no desaparecen por esperar. En la mayoría de los casos, crecen, se acumulan o terminan trasladando consecuencias mayores a futuro.

Decidir no necesariamente es actuar con rapidez. Existen procesos, evaluaciones y criterios que deben respetarse. Pero una cosa es analizar responsablemente una situación, y otra muy distinta es permitir que la falta de decisión se convierta en una forma permanente de gestión.

Las instituciones requieren liderazgo capaz de enfrentar los asuntos cuando corresponde. Porque detrás de cada decisión pendiente suele haber ciudadanos esperando respuestas, proyectos detenidos, equipos desorientados o situaciones que continúan generando incertidumbre.

El liderazgo que posterga constantemente termina debilitando la capacidad de acción del Estado. Cuando las decisiones se retrasan indefinidamente, los procesos pierden ritmo, aumenta la percepción de desorden y se genera frustración tanto dentro como fuera de las instituciones.

Por el contrario, el liderazgo que decide transmite dirección, certeza y responsabilidad. Incluso en escenarios difíciles, la claridad permite que las instituciones continúen funcionando, que los equipos sepan hacia dónde avanzar y que los ciudadanos perciban que existe conducción.

Esto no significa actuar impulsivamente ni ignorar los procedimientos. Las mejores decisiones suelen ser aquellas que logran equilibrar criterio técnico, responsabilidad institucional y oportunidad. La capacidad de decidir correctamente también implica saber cuándo actuar y asumir las consecuencias de hacerlo.

En última instancia, liderar no es simplemente ocupar una posición de autoridad, sino tener la disposición de enfrentar los temas cuando corresponde. Porque en la gestión pública, las decisiones pueden ser difíciles, pero la ausencia permanente de ellas también tiene un costo.