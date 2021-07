El liderazgo que no necesitamos

El pasado 1 de julio, el presidente Laurentino Cortizo presentó su tercer informe a la Nación. Un informe que intentó mostrarnos un país que muchos aún desconocemos, sin ninguna estrategia en lo económico y con la gran ausencia del plan de reactivación que todo Panamá, desde que inició la pandemia, está esperando.

Fueron más de 4000 palabras que formaron distintos mensajes, pero que ninguno fue dirigido a un plan macro de creación de empleos. A pesar de eso, considero que la mejor frase de todo el discurso fue: “El país debe ser garante de la seguridad jurídica"; es importante decirle al mundo entero que en Panamá se respeta la inversión y que si usted invierte en nuestro país, el Estado le garantiza las condiciones para invertir. Nadie invierte donde existen dudas sobre las reglas del juego.

Una de las interrogantes que me surgen hoy, y después de ver todo el informe del presidente, es qué tipo de liderazgo necesita el país para salir de la crisis financiera que vivimos.

Mientras me preparaba para escribirles estas líneas, leía al presidente Ricardo Martinelli y al excandidato a la Presidencia por Cambio Democrático, Rómulo Roux, en un intercambio por RRSS. Lo que más me sorprendió de este intercambio fue la actitud del excandidato, donde en su texto hace referencia a que “su nobleza, habla por sí sola”; yo particularmente, pienso que el liderazgo nace, se construye y se solidifica con gestión, acciones y no solo palabras. Las RRSS muestran ilusiones, pero en la política, como en la vida misma, los actos construyen.

Como ciudadano y activista, no creo que sea el momento para pensar en las elecciones del año 2024, como algunos ya insinúan en sus mensajes. Panamá hoy se enfrenta a una crisis que nos debe colocar como panameños y ciudadanos por encima de intereses individuales y menos con miras a presupuestos electorales.

Quienes buscan taquilla, que se queden en TikTok. Quienes buscan transformar esta crisis en oportunidades, en empleos, en construcción de futuro, no pensamos en el 2024, sino en el hoy, en el presente, en ayudar a quienes nos necesitan y estar convencidos de que este gran país necesita de todos, sin distinción política, y eso para el ego de algunos es imposible.

Debemos recordar aquella eterna frase de Martin Luther King: "Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino más bien con amor hacia la justicia. No con enamoramiento hacia la publicidad, sino amor a la humanidad".

