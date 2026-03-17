El microcuento como motor de conciencia en la ingeniería ambiental en Panamá

Los problemas ambientales son reales y palpables. Representan uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la humanidad hoy en día y, a pesar de su relevancia, a menudo enfrentan resistencia por parte del alumnado en el entorno académico. Los desafíos ambientales requieren soluciones holísticas y creativas. Por ello, como docentes en la Universidad Marítima Internacional de Panamá hemos unido esfuerzos para implementar una metodología de aprendizaje activo que desarme los métodos tradicionales de enseñanza técnica. Esta iniciativa no fue un ejercicio aislado, ya que contó con el rigor literario de la Dra. Gloria Jordán, especialista en el género, quien guio a los participantes en las características de este formato.

Los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Ingeniería Civil en Puertos y Canales, durante doce semanas se sumergieron en la escritura de un microcuento semanal, para transformar conceptos complejos en relatos breves y potentes.

Exploramos esta vía para que los estudiantes abordaran temas científicos de una manera relevante para sus vidas. Fue un proceso retador: cada semana, tras estudiar bloques temáticos como riesgos ambientales o desechos sólidos, los alumnos (y nosotras como profesoras) debíamos presentar y leer un microcuento frente a la clase, compartir frustraciones y celebrar los esfuerzos creativos. Fue profundamente motivador verlos mejorar cada semana y pulir sus palabras como si fueran oro.

Entendemos el microcuento como un desafío que invita a pensar fuera de los patrones supuestos. Los alumnos comprobaron que escribir les ayuda a perfeccionar la presentación de sucesos con tramas humanas. Estos relatos poseen una fuerte función ideológica que persuade al lector y puede, incluso, alterar su percepción de la realidad. El objetivo es que estos futuros ingenieros no solo dominen la técnica, sino que sean capaces de crear historias que atrapen con intrepidez, utilizando temas mediáticos, o examinar el comportamiento social que los motiven a transmitir mensajes claros y sintéticos, los cuales son fundamentales para el análisis y la crítica social.

La práctica de contar historias obligó a los estudiantes a investigar más a fondo. Para escribir, primero debían absorber todo el conocimiento técnico para luego transformarlo en narrativas. Los microcuentos condensan historias y omiten información, lo que exige un lector intuitivo que complete los vacíos, culminando siempre en un final sorprendente.

Los estudiantes reportaron beneficios significativos en donde los conceptos como el calentamiento global dejaron de ser números fríos para convertirse en personajes que experimentan emociones como la asfixia. El formato conciso actuó como un reto que los obligó a usar analogías y metáforas, uniendo lo literario con lo ingenieril, el cual favoreció su creatividad y curiosidad y, en general, mejoraron su habilidad para explicar temas complejos de forma accesible, fundamental para que sus futuras ideas generen un impacto real.

El proyecto no solo mejoró la retención de conceptos, sino que despertó la iniciativa de proponer esta herramienta en materias como hidráulica o patología de estructuras. Contar la historia de un puente colapsado, por ejemplo, conecta los cálculos con el valor humano.

El ejercicio despertó una iniciativa sin precedentes. Los alumnos indicaron que esta experiencia les permitió ver la ingeniería con ojos nuevos, recordando que detrás de cada fórmula hay un impacto en el mundo real. Destacaron la utilidad de unir lo técnico con lo emocional, subrayaron que la necesidad de redactar y fomentar habilidades de análisis que no sabían que poseían. Finalmente, concluyeron que la brevedad de los relatos permite que el mensaje sea captado de mejor manera.

Como profesoras, nuestra meta es que este proyecto sirva de inspiración. Queremos que otros estudiantes se sumen a la intención de producir literatura. El uso de narrativas y relatos cortos no resta rigurosidad a la ingeniería, sino que la potencia, si un ingeniero no sabe comunicar sus ideas de forma impactante y accesible, su impacto en la sociedad se diluye.

El resultado final de esta enriquecedora experiencia, produjo un texto que recopila los mejores cuentos de cada alumno y de las profesoras participantes, las cuales dejan constancia del talento y la conciencia ambiental cultivada durante el semestre.