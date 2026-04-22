En un aporte anterior, publicado en este espacio el jueves 16 de octubre de 2026, se abordó el tema de la Meritocrácia vs. Mediocridad, en el cual se analizaron aspectos importantes, como el trabajo en equipo, la actitud que debe procurar quien es reconocido, tener presente que las distinciones corresponden a momentos y circunstancias determinados, entre otros. No se pretende replicar el contenido previo, en su lugar se exhorta a partir de esta premisa: "El reconocimiento comienza por uno mismo". Tomando como inspiración la frase "Conócete a ti mismo", encontrada en el oráculo del Templo de Apolo en Delfos, antigua Grecia, la interpretación aplicable a este contexto es, que la misma persona debe conocerse y valorarse a sí misma en todos sus aspectos (lo positivo y lo que requiere mejora). Como seres imperfectos, identificar oportunidades de mejora es el primer paso hacia la superación personal y profesional, porque se piensa y se razona con objetividad y humildad.

Por otro lado, la modestia excesiva tampoco debe ser situada como virtud. Un caso peculiar es la frase de Kurt Cobain en el tema Smells like teen spirit: "Soy el peor en lo que hago mejor y por este don me siento bendecido". Si bien Cobain reconocía sus limitaciones (comparado con sus ídolos) y sentía que sus defectos lo hacían más auténtico al expresarse artísticamente, al mismo tiempo es un reflejo de cómo se percibía a sí mismo, con inseguridades y baja autoestima, lo que derivó en un triste final. Otro ejemplo, opuesto al anterior, en el cual el exceso de confianza puede dañar la imagen pública, fue cuando John Lennon afirmó que: "The Beatles eran más populares que Jesús"; lo que desató una reacción muy negativa, en especial por parte de grupos religiosos. Ante esto, para evitar más controversias, Lennon se vio obligado a disculparse públicamente y hacer las aclaraciones necesarias.

Comprendiendo entonces que, tanto el subestimarse como el ensalzarse desmedidamente son extremos muy negativos, al momento de reconocerse a uno mismo se debe tener presente lo siguiente:

- La experiencia y conocimientos propios tienen valor y pueden ayudar a generarlo. Si bien se puede llegar a conocer personas con saberes y destrezas destacados en diversos campos de la ciencia y el quehacer humano, ello no implica que la experiencia y conocimientos propios no tengan importancia. Si bien en el quehacer científico se suele recurrir a la revisión por pares externos (generalmente de modo anónimo), para brindar mayor objetividad y validez a los aportes generados; se debe tener presente que, en la medida en que se aquilata experiencia y se gana sabiduría, cada persona podrá tener un mayor nivel de autonomía, lo que además contribuye a generar valor en las acciones que se ejecuten de forma responsable.

- El reconocimiento de los otros no debe ser la principal motivación para actuar. Es grato recibir atención y aplausos por parte de los compañeros; no obstante, los mecanismos de mérito no siempre son objetivos ni tampoco son lo suficientemente equitativos. Esto puede generar descontento y malestar momentáneo, haciendo sentir al profesional que no se le valora lo suficiente. Recordando las sabias palabras de un amigo y mentor: "Si estás satisfecho con tu remuneración y cumples con tu trabajo, lo demás no importa". Esto nos lleva al siguiente punto.

- El bienestar personal y familiar es el mayor reconocimiento que se puede recibir. Quien más si no son la familia y los amigos, los que genuinamente celebrarán triunfos y darán apoyo moral frente a la adversidad. Los reconocimientos son solamente un mecanismo para "valorar" la labor realizada, pero nunca deben ser un fin. Nuestro propósito es ser felices, por lo que las prioridades personales y familiares, deben ser constantemente analizadas y ajustadas para ello. En conclusión, reconocernos a nosotros mismos, es vital para saber hacia dónde orientar los recursos, sin tener que depender de externalidades que, en ocasiones, pueden ser variables y poco equitativas.