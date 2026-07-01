El respeto también construye país

Vivimos en una época donde muchas veces confundimos el respeto con debilidad. Pareciera que levantar la voz, responder mal o imponer nuestras opiniones es sinónimo de carácter, cuando en realidad las sociedades más fuertes suelen construirse sobre el respeto mutuo.

El respeto no se limita a las grandes decisiones ni a los momentos trascendentales. Se manifiesta en los pequeños actos de todos los días. Está presente cuando cedemos el paso, cuando hacemos una fila sin intentar sacar ventaja, cuando tratamos con cortesía a quien nos presta un servicio o cuando escuchamos una opinión distinta sin necesidad de convertirla en un enfrentamiento.

Con frecuencia exigimos que las instituciones funcionen mejor, que exista mayor tolerancia y que el país avance. Sin embargo, esos cambios también comienzan en nuestra conducta diaria. La forma en que tratamos a quienes nos rodean influye directamente en la calidad de la convivencia que construimos como sociedad.

El respeto también fortalece la confianza. Una persona que cumple su palabra, que reconoce sus errores y que trata con dignidad a los demás genera credibilidad. Lo mismo ocurre con las instituciones. La confianza no nace únicamente de los discursos; se construye mediante acciones coherentes y relaciones basadas en el respeto.

Esto no significa renunciar a las diferencias. En toda sociedad democrática existirán opiniones distintas, críticas y debates. Lo importante es entender que discrepar no obliga a descalificar. Es posible defender una idea con firmeza sin perder la educación, y cuestionar una decisión sin faltar al respeto.

Quizás uno de los mayores desafíos que enfrentamos como país no sea únicamente mejorar nuestras leyes o fortalecer nuestras instituciones, sino recuperar una cultura donde el respeto vuelva a ocupar el lugar que merece. Porque cuando el respeto desaparece, también comienzan a deteriorarse la confianza, el diálogo y la convivencia.

Panamá necesita ciudadanos comprometidos, instituciones sólidas y líderes responsables. Pero también necesita personas que comprendan que el respeto no es un gesto de cortesía; es un valor que fortalece a toda la sociedad.

Porque al final, los países no solo se construyen con obras, leyes o inversiones. También se construyen con la forma en que decidimos tratar a los demás.