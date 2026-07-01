MOP concluye reparación temporal en el puente de Río Chico en el distrito de Antón

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la finalización satisfactoria de los trabajos de reparación en el puente sobre el río Chico, ubicado en la carretera Panamericana, en el distrito de Antón. Tras la intervención, la estructura ha sido restablecida en condiciones óptimas de seguridad para el flujo vehicular.

Las labores ejecutadas por el personal operativo del MOP se centraron en reparaciones puntuales, relleno y estabilización de las áreas afectadas, medidas tomadas con carácter urgente para salvaguardar la seguridad de los usuarios de esta importante vía.

Por su parte, la empresa concesionaria del contrato de Asociación Público-Privada (APP) confirmó que, una vez cumplido el tiempo necesario para el fraguado del concreto y garantizada la restauración, se habilitó el tránsito vehicular con total normalidad.

Estudios y proyecciones a largo plazo Cabe destacar que este proyecto se encuentra actualmente en una etapa de rediseño y diagnóstico integral. Según informó la institución, se están llevando a cabo estudios técnicos exhaustivos de carreteras, puentes y sistemas de drenaje, con el objetivo de definir el mantenimiento a largo plazo previsto en el contrato de APP.

En este sentido, la intervención realizada en el puente de Río Chico se clasifica como una obra de carácter temporal dentro de la fase de preconstrucción. Estas acciones permiten garantizar la operatividad del corredor vial mientras se completan los estudios técnicos que sustentarán las soluciones estructurales definitivas.

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los conductores y garantizar la adecuada conservación de la red vial a nivel nacional.