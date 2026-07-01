Castañedas promete una Asamblea de soluciones y unidad Nacional

La diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas (RM), ofreció su primer discurso tras ser electa presidenta de la Asamblea Nacional. Desde el inicio apeló a la unidad nacional, comparando la política con la selección de fútbol de Panamá, en donde planteó que no solo son diferentes partidos políticos, sino un equipo como la marea roja que juega para el mismo país, para lograr la victoria.

“Por encima de nuestras diferencias hay una camiseta que nos une, y esa camiseta se llama Panamá”, expresó.

Por ello, sostuvo que la política debe dejar de ser un espacio de confrontación para convertirse en una herramienta de soluciones.

Además, Castañedas reconoció el trabajo realizado por su antecesor, Jorge Herrera, y agradeció por su compromiso con el país durante el trabajo realizado en su gestión y anunció que impulsará una Asamblea más cercana a la ciudadanía para tener un norte más claro en las necesidades del pueblo panameño. “Me comprometo a sostener debates abiertos, sinceros y de altura”, afirmó, al destacar la importancia de la transparencia.

De igual manera, adelantó que promoverá un parlamento abierto digital, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana. Según dijo, la transparencia no se limita a publicar información, sino que implica permitir que la población participe y comprenda el trabajo de las instituciones.

“El poder emana del pueblo; el pueblo nos puso aquí y es el que de verdad tiene el poder; nosotros no estamos por encima del pueblo, somos servidores del pueblo”, señaló.

En cuanto a sus prioridades, la diputada mencionó la generación de empleo, el acceso al agua potable, la salud, la educación y el desarrollo de provincias y comarcas. “Panamá no necesita una Asamblea de insultos, necesita una Asamblea de soluciones”, puntualizó.

Asimismo, Castañedas recalcó que la mejor política social es un empleo digno. Por ello, consideró que la reactivación económica debe ocupar un lugar central en la agenda legislativa, como motor de bienestar para las familias panameñas.

“Cuando una persona tiene empleo, recupera tranquilidad; cuando una familia tiene empleo, tiene esperanza”, manifestó.

Por otra parte, la educación también fue un eje central dentro de su discurso, instando a que la educación se debe adaptar a los nuevos cambios tecnológicos para generar pensamiento crítico en los jóvenes. Ningún niño debe quedarse atrás en la educación; ellos son el presente y el futuro de nuestro país. La presidenta propuso abrir una conversación nacional para adaptar el sistema educativo a los cambios tecnológicos y cerrar la brecha digital.

Además, dirigiéndose al presidente de la República, reiteró su disposición de mantener una relación de cooperación entre los poderes del Estado. Sin embargo, aclaró que esa cooperación no significa subordinación, y defendió la independencia constitucional de la Asamblea.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Por último, Castañedas cerró su intervención con un mensaje de apertura y servicio público. “Esta Asamblea tendrá las puertas abiertas”, aseguró, al comprometerse a que las leyes no sean simples papeles, sino herramientas que mejoren la vida de los ciudadanos.