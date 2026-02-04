Los Ingenieros Agrónomos, tanto hombres como mujeres, son Profesionales que aplican ciencia, tecnología e innovación (CTI), para gestionar sistemas de producción agropecuaria de manera sostenible. Dichos esfuerzos se traducen en la mejora integral de los agroecosistemas productivos, lo que contempla el manejo y conservación del suelo, el aprovechamiento responsable de la biodiversidad, el diseño de sistemas de riego eficientes, el manejo integrado de plagas (MIP), la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de nuevas tecnologías, así como el fortalecimiento de la cadena de valor; en aras de contribuir con la soberanía alimentaria frente al cambio climático.

Por lo expuesto, el presente escrito es un manifiesto en defensa de la Profesión del Ingeniero Agrónomo y su rol estratégico para toda nación:

- Seguridad y Soberanía Alimentaria. Los Ingenieros Agrónomos son los principales responsables de diseñar y gestionar sistemas de producción agropecuaria que aseguren la disponibilidad y acceso de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos para la población. En el ámbito mundial cada vez más competitivo y exigente, la posibilidad de optimizar el rendimiento y calidad de los cultivos es gracias a la labor desarrollada por estos Profesionales en materia de I+D+i, lo cual puede contribuir a depender menos de los productos importados.

- Desarrollo Económico y Rural. Si bien el sector agropecuario en Panamá representa cerca del 3% del PIB (von Hesse y Savaleta, 2018), su valor estratégico es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. En este sentido, los Profesionales de este sector estratégico contribuyen directa e indirectamente a dinamizar la economía, impulsando el comercio y generando oportunidades de nuevos emprendimientos; lo que va de la mano con el fortalecimiento de la extensión agropecuaria y de cadenas productivas con competitividad y rentabilidad, derivando esto en la inserción de productos panameños en nuevos mercados.

- Sostenibilidad y cambio climático. Frente a los desafíos ambientales, surgen nuevos campos de acción como la agricultura regenerativa (reducción de la huella de carbono y mejora de la salud del suelo), Agricultura 4.0 (innovación digital, monitoreo del clima y sistemas de riego eficientes para mitigar sequías), así como la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones (agua, suelo, atmósfera y biodiversidad).

- Oportunidad de especialización diversificada. Al ser una disciplina integral, el actuar de los Ingenieros Agrónomos impacta positivamente en las dimensiones social, económica y ambiental, por todo lo expuesto previamente. Esto, a su vez, brinda la oportunidad de que los Profesionales puedan escoger dentro de una diversidad de áreas de estudio, disciplinas como la Entomología, Fitopatología, Edafología, Mejoramiento Genético, Extensión, Ciencia Animal e inclusive integrar saberes de otras áreas para fortalecer su desempeño.

- Sinergia con la labor docente. Como parte de las competencias que todo Ingeniero Agrónomo debe consolidar, se tiene el servir como facilitador del conocimiento hacia los productores (hombres, mujeres y jóvenes). En este sentido, las habilidades desarrolladas por los Ingenieros Agrónomos les dotan de versatilidad para incursionar de manera sinérgica con la labor docente en diferentes niveles formativos.

En definitiva, la carrera de Ingeniero Agrónomo es de importancia estratégica para el desarrollo sostenible de toda nación, porque el quehacer de este selecto grupo de Profesionales puede impactar positivamente en las dimensiones social, económica y ambiental a diferentes alcances. Se extiende un cordial y respetuoso saludo a todos los colegas que día tras día siguen haciendo la diferencia.