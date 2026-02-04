'Si voy a Las Tablas tomo agua del grifo con confianza', asegura funcionario del Idaan

El director de Operaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan), Pedro Saavedra, dijo este miércoles que la calidad de agua en Las Tablas es buena, aunque reconoció que se debe contar con el aval del Ministerio de Salud como lo exige el protocolo.

Tanta es la confianza del funcionario, que dijo que inclusive él toma agua directamente del grifo.

"Si voy a Las Tablas tomo agua del grifo con confianza. No tiene consecuencia, de acuerdo con nuestras pruebas cumple con las cualidades para ser tomada", expuso.

Es más, Saavedra dijo que mañana se trasladará a la región de Azuero y permitirá que lo graben para dar más confianza al público.

Por otro lado, el servidor público comentó que en diciembre comenzó la desinfección de la planta de Llano de Piedra, en enero siguió en la potabilizadora Rufina Alfaro y hace poco terminaron con la Roberto Reina.

Aunque los trabajos han avanzado y las pruebas del Idaan muestran un buen nivel, Saavedra aclaró que el Minsa debe validar con un laboratorio externo si es apta o no.

De hecho, este miércoles, el ministro Fernando Boyd manifestó que el agua de esta región todavía no se puede consumir.

No obstante, en el caso de Las Tablas el importante recurso se podrá consumir antes de Carnavales, mientras en Chitré y La Villa tendrán que esperar un poco más.

En Las Tablas, el 70% de las pruebas arrojan que el agua es apta, pero deben esperar el 30% restante.