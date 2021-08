Entrevista de Ernesto Cardenal a Yabiliginya

Ernesto Cardenal fue un escritor, sacerdote, filósofo, teólogo y político nicaragüense. Ampliamente conocido por sus obras como Hora, El estrecho dudoso, Canto a un país que nace, y muchas otras más, que lo consagraron en el mundo como uno de los más reconocidos escritores.

A través de este espacio, deseo dar a conocer la entrevista que Ernesto Cardenal realizó al cacique Yabiliginya, uno de los personajes muy reconocido en el pueblo guna, quien vivió en la comunidad de Nagga, en tierra firme, antes de emigrar a las actuales islas de Guna Yala.

Don Ernesto Cardenal debió haber visto algo muy especial en la personalidad de este líder guna, quien tomó posesión de su cargo como cacique en 1938, pero que en 1930 había viajado a la ciudad de Panamá, por solicitud de su maestro Inabaginya para firmar la legislación de Reserva Indígena.

Fue en Medellín, Colombia, donde estos dos personajes se conocieron. El encuentro debió haber impactado al poeta nicaragüense que en su libro Los ovnis de oro, que se publicó en 1988, describió de una manera muy especial la personalidad que observó en Yabiliginya y cómo vislumbraba el mundo desde su óptica, basada desde las enseñanzas de Bab Dumad (Dios) y cómo el hombre debía proceder: “Conocí al Cacique General cuna Yabiliginya en el colegio para niños indígenas de las monjas misioneras de la Madre Laura, en Medellín, donde él estaba hospedado. El patriarca de la isla Mulatupo, Panamá, había llegado a Colombia”.

Y es que el gran cacique guna ya había conocido la cultura occidental viajando a diferentes países, conocedor profundo de la enseñanza de sus ancestros, conocimientos combinados que lo convirtieron en un gran líder.

Con sobrada razón, Cardenal se refirió a él como una de las personas más importantes que había conocido y lo describió como: “poeta, filósofo y estadista”.

La conversación entre estos dos personajes debió haber servido para el enriquecimiento cultural de ambos, que considero que el famoso escritor nicaragüense le debió haber llamado la atención el pensamiento del cacique Yabiliginya en cuanto a la filosofía de la vida.

Cardenal enfatizó que para el cacique, la naturaleza y todo lo que en ella habitaba era muy importante. Yabiliginya le manifestó lo siguiente: “Dios sólo hay uno. Dios es único… y es un Dios muy bueno. Dijo que esta tierra no era para pelearse. Que cuidado se iban a pelear. Dios mandó el pavón, el ñeque, el venado, los saínos. Y dijo que estos animales no son para venderse. Son para todos”. Estas palabras no estaban alejadas de la realidad.

Como investigador y promotor permanente de la cultura guna, puedo manifestar que los ancestros gunas practicaban mucho el trueque. Eran hombres y mujeres trabajadores, la naturaleza les proveía en abundancia los productos de la canasta básica que no los vendían.

Eran para el sustento de ellos. No vendían la carne del monte. La misma era compartida entre toda la comunidad. Dependían de lo que sembraban en sus grandes fincas. Solamente el coco representaba su principal economía que los colombianos llegaban a las costas para comprarlos.

En ese momento, el viaje del cacique a Colombia casualmente tenía el propósito de discutir con el presidente sobre la compra y venta del coco, porque exigía un trato justo de parte de los compradores colombianos.

En la entrevista, el también sacerdote nicaragüense escribió que los gunas históricamente eran provenientes del sur, y que poco a poco llegaron a las islas donde se encuentran actualmente. En ese sentido, la historia que cuentan los historiadores gunas, también coincide.

La entrevista debió haber sido muy interesante entre estos dos personajes que ahora lo rememoramos como uno de los documentos que debe conocer la juventud y el público en general, como una manera de hacer homenaje a Ernesto Cardenal, el escritor que fue mundialmente famoso, y a Yabiliginya, como uno de los consagrados y connotados personajes que vivió en la comarca de San Blas (hoy Guna Yala), y que dedicó toda su vida al servicio de su pueblo.



