Escollos en Miraflores

El miércoles pasado me contactó mi buen amigo oriundo de Tennessee, Bill Ardiff, para actualizarme el arrumbar del crucero Norwegian Sun, navío que había originado en la costa oeste de Estados Unidos con destino Miami. Me confirmó su tránsito a través del Canal de Panamá el pasado jueves en horario matinal, como suele ser la costumbre con las embarcaciones que transitan el canal de Panamá originando en el océano Pacífico.

Dado que esta semana embarco el crucero en Miami en itinerario transatlántico de 21 días, tenía un particular interés en presenciar su travesía por el canal y aprovechar para saludar a mi amigo Bill desde la terraza del centro de visitantes de Miraflores.

La bitácora diaria de actividades del barco anunciaba el inicio del tránsito a través de las esclusas de Miraflores a las 7:30 a.m. Deseoso de tomar fotografías del evento, me apersoné en ese horario al predio. Primer atolón: en la garita de Miraflores me detiene el agente de seguridad para informarme que "no puedo pasar al centro de visitantes antes de las 8 a.m.". Ante mi insistencia que solamente deseaba cruzar al estacionamiento para tomar fotos del crucero cuanto antes, pues le había ya ojeado frente a Ciudad del Saber, me dirigió a un solar adjunto para que me estacionará a cumplir la antesala.

Justo detrás de mí un taxi con 4 jóvenes turistas holandesas, corrió la misma suerte y así sucesivamente con otros automóviles. Estacionados en espera, no me quedo otra alternativa, que, sonrojado de vergüenza, acercarme al taxi y disculparme con las estupefactas turistas, visitantes que nos honran con su visita en momentos que todos deseamos el despegue de un turismo vertiginoso. Asiendo osadamente la batuta, me disculpé a nombre de la Autoridad del Canal, del Ministerio de Turismo y de la República de Panamá, porque me hervía la sangre ante tal desfachatez.

Se trata de un tema de prioridades y no de los horarios de funcionarios. Si el tránsito de naves inicia a tal hora, el Centro de Visitantes de Miraflores debe ajustar su horario de funcionamiento acorde. Habilitar el sitio cuando ya han cruzado múltiples naves sin ofrecer la oportunidad a los miles de turistas de palpar un tránsito a través de la vía interoceánica en el sitio de mayor número de visitantes en el país, es un crimen de lesa humanidad y no existe excusa alguna para validarlo. El día que este país abrigue gobernantes y lideres con razonamiento de urgencia, amor profundo al terruño y sentido común como norte, es posible que despegue el turismo, mientras tanto las cifras de visitantes pulularán en la fétida ignominia de lo que es, en lugar de lo que puede y debería ser.

Posterior a un par de llamadas, el guardián de la garita me hizo señas dejándome pasar mientras los desafortunados turistas que no gozan de contactos locales, aguardaban desconsoladamente, maldiciendo su suerte dentro de un teatro descomunal de tercermundismo, que lastimosamente se repite por doquier en nuestro país. Ya dentro, interrogué a todos mis interlocutores. Tenía mucho tiempo que no visitaba. Las escaleras eléctricas continúan el mismo camino de aquellos pasadizos eléctricos del aeropuerto de Tocumen, en permanente reparo. El centro IMAX misteriosamente trancado. "Es una empresa privada", fue uno de los comentarios. Dígale al propietario de un equipo deportivo profesional en el primer mundo que tal y tal sitio de alimentos dentro de su estadio está clausurado y verá de inmediato una solución, fulminante reacción.

El centro de visitantes de Miraflores permanecerá clausurado durante varios meses por remodelación. Sin preguntarme por qué no le han remozado posterior a la pandemia, la veraz interrogante es si las autoridades han habilitado un centro temporal en las esclusas de Cocolí, porque en realidad los que nos visitan ahora lo que desean contemplar es la expansión, ya lo otro es un museo. Welcome to Panama!