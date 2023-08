¿Qué es el tiempo para un inmortal? Un banal penduleo infinito; es una meta, un obstáculo, una tarea.

Creemos que el castigo eterno es un inagotable sufrimiento, una condena indefinida, ¿pero la eternidad es muy larga, más de lo que podría un castigo castigar?, ¿entonces a qué le tenemos miedo? Cuando el castigo se convierte en rutina, cuando nace el escape de una realidad condicionada, es el castigo el que se convierte en castigo para los castigadores. El prisionero eterno es el rey mortal encerrado en los límites de su vida, no el perdedor de la balanza de la vida. El infinito, esa línea inconclusa de hechos que no importan, se metamorfosea en el tratamiento de la pena. Pero esto no responde, ¿qué es el tiempo para un inmortal?

Porque para nosotros, los caducos, el tiempo es un tesoro. El tiempo es una riqueza incalculable. Para nosotros, los efímeros, aquel que tiene tiempo tiene al mundo en sus manos. Porque, como el agua dulce en un océano salado, estamos rodeados de tiempo, pero tenemos apenas un puñado agarrado. El tiempo para nosotros, los perecederos, es un reloj de arena enterrado en el desierto.

El tiempo, ese patrimonio único e individual, nos envuelve como un vaho toda la vida, pero, como una pluma en el viento, se fuga con el ocaso de un día más. El tiempo, los escasos segundos con los que pagamos nuestro paso en este mundo, son nuestra más preciada posesión, nuestra más importante pertenencia. Entonces, si para nosotros, esto significa tanto, si el tiempo es algo por lo que moriríamos, algo por lo que mataríamos, algo por lo que luchar, ¿qué es el tiempo para un inmortal?

Con el tiempo se caza y se recoge, con el tiempo se construye y se destruye, con el tiempo se ama y se odia, con el tiempo se cura y se muere. El tiempo, utilizado de manera coordinada, es el corazón de todos los monumentos y atentados, de todos los castillos y cárceles, de todas las acciones e inacciones. Porque no podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos recorrer sus frías y rápidas aguas.

El tiempo son los ladrillos de todos los sueños, es la base de todos los proyectos, la sangre de todas las odiseas. Pero la inseparable necesidad humana de trascendencia es debida al conocimiento de la propia mortalidad y para obtener esta persistente exigencia se debe tener la inteligencia suficiente para comprender que la conciencia, la noción de la propia existencia, tiene un fin. Entonces, ¿qué es el tiempo para un inmortal?

Si el tiempo, esa promesa que nos ha hecho la muerte, esa carrera detrás de la vida misma, no existe, entonces la vida pierde sentido. Si el tiempo no representa nada más que un sinfín de momentos anodinos y reiterativos.

Entonces un inmortal, individuo incapaz de sufrir los golpes que dan los segundos perdidos, no tiene ninguna motivación por trascender, no quiere, o no puede, comprender la inagotable fuente de inspiración para romper las cadenas del reloj. Porque él ya lo tiene todo, goza de la incalculable suerte de abarcar todo pasado, presente y futuro. El inmortal tiene en sus manos el arma más peligrosa, la espera. Sus ideas, rápidas o lentas, no pueden llegar a englobar grandes cuestiones, no pueden sujetar juicios ni grandes cavilaciones, será incapaz de sentir, aunque sea una fracción de alegría, de felicidad, de tristeza.

Porque el tiempo, así como la riqueza, cuando se desborda y destruye la idea de un largo camino finito, pierde su esencia, su asombro, la vida pierde la maravillosa cualidad de siempre quedarse corta. Entonces, ¿qué es la vida para un inmortal?

