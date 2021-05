Jerusalema Challenge

La canción Jerusalema, escrita por Kgaogelo Moagi “Master KG” e interpretada por Nomcebo Zikode, ha transformado vidas a nivel mundial.

Su letra “Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí”. “Mi lugar no está aquí”, “mi reino no está aquí”. https://los40.com/los40/2020/10/29/musica/1603988542_655791.html

Me enseñó que en lo sencillo está la verdadera felicidad, al leer el artículo Jerusalema: ¿Qué significa realmente esta canción? Publicado por Los40.com “Este reto se volvió viral gracias al carisma de los niños del Refugio Masaka Kids de Uganda.

Los pequeños crean coreografías y las suben a youtube para ganarse la vida y conseguir fondos para el orfanato donde residen. Y es que Uganda es un país en el que la mitad de la población tiene problemas para alimentarse.”

#JERUSALEMACHALLENGE https://www.youtube.com/watch?v=TH4V-yHbJXk

En Panamá, hay barrios donde niños, jóvenes y adultos sobreviven con un plato de comida al día. Por eso, quiero compartir contigo, joven que resides en Torrijos Carter, San Miguelito, estas frases motivadoras de Martin Virasoro, quien utilizó la canción de Jerusalema y los videos #JerusalemaChallenge para transmitir un mensaje positivo en las redes sociales.

“La vida es un viaje, y si te enamoras del viaje, estarás enamorado para siempre.”

“Haz lo que amas y hazlo seguido”

“La felicidad es a veces mirar la vida de otra manera.”

“Ralentizarse nos puede ayudar a apreciar mejor el paisaje e interesarnos por algo más que nosotros mismos.”

“Puedes ser creativo solo si amas la vida lo suficiente como para querer realzar su belleza.”

“La verdadera fuerza es la fuerza del amor compasivo.”

“Escucha a los árboles, escucha al cielo, escucha a los pájaros, escucha a las personas.”

“No te apresures, no esperes a que el reloj marque la hora indicada la vida es hoy.”

“No busques el cielo o el infinito en el futuro, ambos están presentes ahora.”

“Trae el cielo a la tierra.” https://es-la.facebook.com/martinvirasorook/videos/483622616099931/

Joven de Torrijos Carter, tú puedes levantarte, Gálatas 5, 13-23, y ser un gran: emprendedor, maestro, abogado, carpintero, doctor, plomero, biólogo, electricista, periodista, sacerdote, ingeniero, enfermera, deportista, cantante, actor, pastor, representante, diputado, presidente, estilista, piloto, soldador o un profesional que realice su trabajo con honestidad, responsabilidad y transparencia. En tus manos está tu futuro.

Lee la historia de panameños y panameñas que aman su profesión y han logrado transformar vidas en sus barrios como por ejemplo: Jerusalen Smith, Luis Carlos Del Rio, Roberto Durán, Oris Sanjur, Rigoberto Muñoz, Ruben Blades, Hector Brands, Karla Herrera, Mariano Rivera, Olga Sinclair, Rod Carew, Laffit Pincay, Erika Ender, Irving Saladino, Preston Bailey, Edgardo Franco, Johanee Holder, Edgardo Antonio Miranda, Eileen Coparropa, Julio Cesar Valdés, Carla Severino, Antonio Eduardo Vásquez y todos esos héroes anónimos que salen a trabajar diariamente, el panameño de pie, con honestidad para llevar su sustento a su hogar realizando con amor su trabajo para sacar adelante a este país, abundancia de peces y mariposas, “Panamá”.

Recuerda, a pesar que somos diferentes, si amamos lo que hacemos, la fuerza del amor puede cambiar este planeta.

Docente.