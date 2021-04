Juicios mediáticos: nueva forma de desestabilizar el Estado de derecho

Pareciera que, a nivel de no pocas civilizaciones, lo que se llama el Post-Modernismo, no solamente trajo variables o cambios en cuestiones fundamentales propias para la economía, la sociología y tantos otros aspectos de la vida humana, sino que también en lo que respecta a las propias instituciones o fundamentos del Estado, se están produciendo o dando cuestiones que afectan lo que nosotros llamamos La Institucionalidad del Derecho y el Estado. Con lo cual, lo que quiero hacer referencia, es a los llamados juicios mediáticos que son aquellos que, a través de medios de comunicación social o de redes sociales, o de cualquier otra manera, adelantan criterios de culpabilidad, muy pocas veces de inocencia, en contra de quienes, por una u otra circunstancia, se ven inmersos en un escándalo o en un hecho presuntivamente delictivo.

Tan así que, basados en la supuesta primicia, se lanzan titulares o cintillos noticiosos, arengas y supuestos análisis, con los cuales, no tan solo se declara culpable a la persona, sino que se le somete, de manera constante y hasta casi permanente, a un escarnio público o social del cual escapar sería verdaderamente un milagro. Se repite la narrativa de la mitología griega de Dédalo e Ícaro. El sol de críticas termina derritiendo toda posibilidad de levantar vuelo.

Los juicios mediáticos, como he sostenido, adelantan culpabilidad. Hasta establecen el monto de la pena o de la condena, linchan social, familiar y amicalmente a la persona que es sujeto de este tipo de juicios mediáticos.

Esto es muy peligroso. La nueva modalidad o forma de golpear o afectar la Institucionalidad del Estado, ahora resulta que es el escarnio social, y cuando a nivel de los tribunales o de las cortes se producen sentencias, fallos o decisiones que no son de la apetencia de quienes han promovido los juicios mediáticos, entonces se cambia ahora el golpe y ahora no es tan solo para el ciudadano victimizado por el juicio mediático, sino que se enfila en contra de la entidad judicial, llámese juzgado, tribunal o Corte Suprema que ha resuelto, favorablemente, la causa por la que venía padeciendo el linchamiento social.

Como abogado litigante, sobre todo en el ámbito del Derecho Penal, en más de una ocasión, me ha tocado defender a personas que han sido victimizadas en este tipo de juicios, los mediáticos. Todo lo cual, adelantando las defensas, acreditando la no vinculación con los hechos o simple y sencillamente probando que nunca se dio el delito por el cual ha sido sometida al escarnio social la persona, termina el acusado, aunque sea inocente, con la moral y la honra laceradas, manchada. Como se dice en el argot popular "Leche derramada no se recoge" y el agua que ha corrido -agua sucia, por cierto- tampoco puede ser purificada o en alguna medida potable.

¿Qué le queda entonces a la persona víctima de un juicio mediático, pero que los Tribunales han favorecido con una sentencia de absolución o declaratoria de no culpabilidad, qué le queda hacer? Sencillo: También los medios deberían darle el espacio, la posibilidad concreta de ser enmendado, ¿enmendado en qué?, pues en su patrimonio de la dignidad, de su honra, la honra y la dignidad que no tienen precio, ni hay millones en el mundo que puedan comprarla o pagar por ella.

La dignidad se tiene o no se tiene. Pero que vengan redes sociales o medios de comunicación a mancillarla, a destruirla, y todo por ganar el "rating", es algo que en un Estado que se llama respetuoso de los Derechos Humanos o Fundamentales no puede acontecer.

Los juicios mediáticos se han convertido, hoy por hoy, en un golpe duro y cruel que se asesta en contra de la inconstitucionalidad de los que imparten la justicia en este país o en cualquier otro. Cuando no se satisfacen las pretensiones de condena que claman los sectores mediáticos, entonces las cortes son corruptas y son malas, los tribunales son parcializados y los juzgados están plagados de corrupción. Como se dice en el argot popular: "Palo porque abogas, y palo porque no abogas".

No condescenderé, jamás, con estos juicios mediáticos. Como hombre de Derecho, debo manifestar que tras el reciente fallo de decisión referido a un diputado, que había sido sometido al escarnio público, y que la Corte Suprema declaró, para un caso no culpable y para otros la declaratoria de absolución, tenía, desde un principio, mis fundadas razones para estimar que había algo más oculto que una mera acusación de supuestos delitos contra la libertad y la honra sexual. Sospeché que, en medio del escenario político, se estaban tejiendo malquerencias y acusaciones para golpear y atacar al joven galeno. Hoy, gracias a Dios, una vez más, la razón y el sentido común me han convencido de que no se puede uno tragar toda acusación y mucho menos dar por aceptada cualquier imputación.

Dejemos que todo acusado sea reivindicado en el sagrado patrimonio de la dignidad humana, que es territorio o Tierra Santa a la cual todos estamos llamados a respetar.

No se trata de quitarle a los medios o a las redes sociales su papel de ser críticos en la sociedad, sino de respetar a los seres humanos, a las personas y no zarandear con ellas su dignidad, su integridad, sus familiares, sus amistades. Cuando esto sucede, la propia nación es la que sucumbe y la que se ve, cada día, más golpeada en la solidez de sus instituciones propias e inherentes al Estado de Derecho.

¡Dios bendiga a la Patria!

Abogado.