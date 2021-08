La Agonía de una Escritora

En las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a los niños deformes o discapacitados. En algunas sociedades de la Antigüedad, el destino de las Personas con Discapacidad era la muerte. Se consideraba normal el infanticidio cuando se observaban anormalidades en los niños y niñas. Si eran adultos se los apartaba de la comunidad: se los consideraba incapaces de sobrevivir una existencia acorde con las exigencias sociales establecidas.

Si por algo quiero que me recuerden mis lectores no es solo por escritora y comunicadora social, soy defensora a ultranza de las Personas con Discapacidad, por eso insisto en mis artículos en cuán importante es ser empático y solidario en esta vida. En lo necesario que es ponerse en los zapatos del otro.

Por respeto a mí misma, tengo que publicar esta avinagrada experiencia, en donde se me engañó, incluso lo sentí como una burla a mi intelecto. Por lo general, las Personas con Discapacidad sufrimos estas experiéncias, pero cuando este engaño viene de un compañero con discapacidad ahí sí duele hasta los tuétanos de los huesos.

Cuando aún desconocíamos de la pandemia, acudí al Ministerio de Cultura donde su Viceministro, se comprometió a tres acuerdos importantes:

I. I. realizar la edición y publicación en tinta de la obra literaria: “Vivir sin Ena”, de mi autoría, incluso prometió que sería el primer libro que editaría y publicaría este Ministerio, (promesa publicada en los medios de comunicación).

II. II. se comprometió a editar el libro en Sistema Braille, claro cuando se comprara el equipo pertinente.

III. III. se comprometió ofreciéndome un espacio en la Feria del Libro.

IV. Sin embargo, duele mucho, nada de lo prometido se cumplió.

V. Ahora bien, la riqueza de un pueblo se la debemos a los escritores, artistas, y músicos que no dejamos que Panamá se nos muera. Sin embargo, no nos engañemos, la cultura no ha muerto, pero persiste su agonía y prosigue lentamente y pareciera que aún vivimos en aquellos años cuando a la Persona con Discapacidad se nos segregaba por ser diferentes, solo se tolera lo perfecto, lo bello y aceptan a lo que dicen ser normales.

Uno de los sectores que más sufre los embates de la discriminación por la ausencia de cultura y comprensión es la Persona con Discapacidad.

Durante los días diecinueve al veintidós de agosto se celebrará la XVII edición de la Feria Internacional del Libro en Panamá con el lema: ¡Leer para soñar y avanzar!, como escritora con Discapacidad Visual, soy una fiel lectora y me atreví a soñar con mi participación en la Feria Internacional del Libro, exponerle a mi público lector, mi obra literaria, “Vivir sin Ena", trabajo este que es el fiel testimonio de la sinergia habida entre una hija talentosa y de carácter firme y una madre paciente y tenaz.

Es una proeza significativa la de ser la primera mujer ciega panameña que se incorpora al mundo de las letras en una sociedad diseñada para las Personas que Ven. Anhelaba acudir a esta cita literaria, resultaría una experiencia extraordinaria, abriría las puertas para interactuar y compartir con otros autores nacionales e internacionales y por supuesto con los miles de lectores que en la efervescencia de la pandemia, buscan literatura diferente, refrescante, de autoayuda y, sobre todo, inspiradora.

Pero la tierra se me abrió en dos, el cielo se me cayó encima y el corazón me dio un vuelco, al recordarle al Ministerio de Cultura, su compromiso de formar parte del conjunto de escritores nacionales que participarían en este evento cultural. Simple y llanamente se me respondió que llegué tarde y no hubo un espacio para una escritora con Discapacidad Visual que, con esfuerzo titánico y su propio pecunio, logra financiarse su primera obra literaria.

Es este mismo Ministerio el que me remite a la Cámara Panameña del Libro, a continuar mi peregrinaje para la presentación de mi obra literaria, de quienes recibo un garrotazo certero a mi dignidad, intelecto y ADN de la condición de toda Persona con Discapacidad Visual que se respete; pretendieron someterme a un listado de espera, pues si alguno de los participantes cancelaba o bien no cumplía con el ISBN, entonces sería afortunada y feliz porque me llamarían a participar en lo que yo consideré la principal herramienta de inclusión, comunicación y cultura que se constituyen en espacios de promoción de la lectura.

Panamá, es signatario de Tratados y Convenciones que protegen y dignifican a la Persona con Discapacidad, que al Ministerio de Cultura llegue este mensaje: Las personas con Discapacidad queremos ser reconocidas, con actitud inclusiva aún más si se trata de una comunicadora con Discapacidad Visual que se decanta hoy como escritora, y qué mejor oportunidad que la de la Feria del Libro, además, demuestren la conciencia pública hacia la Persona con Discapacidad, que les quede claro la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las Personas con Discapacidad como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

