La Arrogancia Tecnológica y la Lección del Mercado: El Naufragio de Copilot

La reciente debacle de Microsoft con su asistente de inteligencia artificial, Copilot, es una lección magistral de praxeología y economía aplicada. Satya Nadella, operando bajo una inmensa arrogancia corporativa que simula los vicios de la planificación central, nos intentó vender a Copilot como una revolución ineludible, comparable al surgimiento de la PC o de la nube. Sin embargo, la ley económica es implacable: el valor de un bien no se determina por los miles de millones de dólares invertidos en su desarrollo, sino única y exclusivamente por la valoración subjetiva del consumidor en el mercado libre. Y el veredicto del público ha sido rotundo: un fracaso monumental.

La historia de Copilot ilustra perfectamente el error del constructivismo. Cegados por expectativas descabelladas, los directivos saturaron sus sistemas —Windows 11, Edge, Office 365— asumiendo que la imposición de la oferta crearía mágicamente su propia demanda. Pero en una economía no intervenida, el consumidor es el único y verdadero soberano. Al someter a esta IA a la rigurosa prueba del sistema de pérdidas y ganancias, las empresas descubrieron la farsa. Lejos del milagroso retorno de inversión prometido, la herramienta demostró una alarmante incapacidad para tareas básicas, generando incluso "productividad negativa". No es de extrañar que apenas un minúsculo 3% de los 450 millones de usuarios empresariales estuviera dispuesto a pagar voluntariamente por este rebautizado "Clippy 2.0".

Lo verdaderamente reprochable es la reacción de la corporación ante el rechazo pacífico de los usuarios. Cuando el libre mercado le da la espalda a un producto, la acción sensata es retirarlo o mejorarlo. Microsoft, ante la baja adopción, optó por la coacción comercial. A finales de 2024, forzaron la inclusión de Copilot en los planes familiares y personales, ocultando arteramente la versión clásica e inflando los precios entre un 29% y un 45%. Cuando una empresa no puede persuadir al cliente mediante la excelencia y el intercambio voluntario, y recurre a tácticas de empaquetamiento forzoso para obligar a financiar su fracaso, está traicionando los principios de la libre elección para imitar la expoliación típica de los monopolios estatales.

La ironía que corona este desastre es el comportamiento de los propios empleados de Microsoft. Al saber que el producto es ineficiente, miles de sus ingenieros prefieren utilizar herramientas de la competencia como Claude (de Anthropic) o ChatGPT. Este es el triunfo irrefutable del orden espontáneo: el talento y la acción humana fluyen de forma natural hacia donde los recursos son más eficientes, ignorando por completo los dictados y caprichos de la cúpula directiva.

La incipiente retirada de los líderes tecnológicos frente al espejismo de la IA nos deja una verdad ineludible: no se puede engañar a la economía. Si un producto no sirve genuinamente para facilitar los fines del individuo, el mercado lo desechará. El naufragio de Copilot no es solo un error de código; es la victoria innegable de la soberanía del consumidor frente a la prepotencia de quienes creen que pueden dictar nuestro futuro desde un escritorio.