La basura en Panamá

La basura se ha convertido en un gran problema nacional en estos tiempos. Lamentablemente existen en la actualidad indicadores que demuestran el mal manejo de Panamá y cómo los ciudadanos nos vemos afectados ante la incapacidad de sus autoridades locales y nacionales sobre este particular.

Versión impresa

Para iniciar, los procesos de recolección, manejo y disposición se han convertido en una situación compleja, no solo por no contar con la cantidad de transporte especializado para el traslado de la basura a sus vertederos, sino que adicionalmente no se cuenta con la cantidad de trabajadores necesarios para la labor en cada ciudad.

Algunos números publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que cada panameño genera alrededor de 1,2 kilogramos de residuos sólidos, lo cual se calcula en seis toneladas diarias, cantidad complicada de manejar. Adicionalmente, en un informe del año 2019 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que cada año Panamá desecha en el mar 102 mil 229 toneladas de basura generada en tierra firme, lo cual demuestra la poca concienciación de nuestro pueblo sobre este delicado tema.

Es de acotar que estas estadísticas no son nada alentadoras para nuestra ciudad y mucho menos para el país, por eso, y cuando atravesamos el imponente corredor marino y la marea está baja, observamos con gran preocupación una cantidad infinita de desechos sólidos que se encuentran en la orilla de nuestro mar. Desde muebles, estufas y neveras, con la única certeza de que el oleaje lo terminará arrastrando al océano y sus profundidades.

Deseo plantear, ante esta realidad que nos abruma, un plan municipal de recolección de desechos sólidos para la ciudad de Panamá, el cual diseñaremos junto a varios vecinos de la ciudad que hemos tratado sobre el tema. Considero que será mi aporte, ante la ausencia actual en nuestra ciudad de una gestión por parte del alcalde.

Necesitamos tener una ciudad limpia para hacerla atractiva a todos nuestros compatriotas y turistas que nos visitan. Es inaceptable, por calificar como mínimo, que un paseo a nuestra Cinta Costera sea una caminata entre los desechos que las autoridades no recogen.

LEA TAMBIÉN: ¡Derogación ya! Ley 256

Nuestra ciudad necesita brillar como la gran ciudad que es, entre bellos paisajes y lugares, sin basura que desborde las papeleras y lo más importante: con las personas atentas, sonrientes y educadas que estamos orgullosos de pertenecer a estas tierras, nuestra Panamá.

¡Súmate!

Encuentra la columna Cambiando la realidad todos los jueves en nuestra edición impresa.