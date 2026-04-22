La ciudad que mostramos también habla de nosotros

El pasado fin de semana, Panamá fue escenario de la prueba de ruta de ciclismo en el marco de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y el Gran Fondo Panamá Océano a Océano, dos eventos de carácter internacional que reunieron a atletas en la Cinta Costera, uno de nuestros espacios más emblemáticos.

Este tipo de actividades representan mucho más que una competencia deportiva. Son una vitrina para el país, una oportunidad para mostrar no solo nuestras capacidades organizativas, sino también el cuidado que le damos a nuestros espacios públicos y la cultura ciudadana que proyectamos.

Cuando se organizan eventos de esta magnitud, cada detalle suma. Desde la planificación del horario hasta la coordinación del entorno, todo influye en la experiencia de quienes participan y observan. En espacios como la Cinta Costera, incluso factores como las condiciones de la marea pueden incidir en la imagen que se proyecta, especialmente tratándose de una zona costera que forma parte de nuestra carta de presentación.

De igual forma, estos eventos representan una excelente oportunidad para reforzar el mantenimiento y la limpieza de las áreas públicas. La Cinta Costera es uno de los puntos más visitados del país, tanto por locales como por turistas. Procurar que, en eventos de alta concurrencia como este, se encuentre en condiciones óptimas, no solo mejora la experiencia, sino que transmite orden, cuidado y respeto por el espacio común.

Otro aspecto a considerar en la Cinta Costera es la organización del comercio en estas zonas. Los emprendedores que ofrecen alimentos y servicios son parte del dinamismo del lugar, pero su presencia puede potenciarse aún más mediante criterios de orden, ubicación definida y corresponsabilidad en la limpieza de su entorno inmediato. Esto contribuye tanto a la estética del lugar como a la experiencia de quienes lo visitan.

La convivencia ciudadana también juega un rol fundamental. En espacios compartidos, respetar los flujos de circulación y facilitar el paso de quienes realizan actividades deportivas es parte de una cultura que suma al orden y al disfrute colectivo.

Y así como hay aspectos por mejorar, también es justo reconocer lo positivo. Gestos de cortesía en la vía pública, como el respeto al peatón, reflejan que poco a poco se avanza hacia una mejor convivencia.

Este tipo de eventos nos invitan a reflexionar sobre algo sencillo pero sumamente importante… ¿qué imagen queremos proyectar como país? Porque al final, más allá de la actividad en sí, la ciudad que mostramos también habla de nosotros.