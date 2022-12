La diplomacia minera

Llevamos casi un año de discusión sobre el nuevo acuerdo minero. Para verlo en perspectiva: un importante porcentaje de nuestro producto bruto, sugieren que el 3.5%, proviene de la minería. Ni qué hablar de la cantidad de gente que tiene trabajo gracias a esta operación. Obviamente a la compañía que opera no le interesa perder esta concesión.

En la balanza pareciera que estamos en una posición vulnerable, pero no es así, porque los dos tenemos mucho para perder y mucho para ganar (solo basta con mirar las previsiones declaradas a la bolsa de Toronto). Nadie puede dar fe de que sea cierto lo que han sugerido algunas personas: que lo que no ha permitido resolver las cosas como quisiéramos es el famoso "¿qué hay para mí?". Sin embargo, los escenarios se acotan a medida que nos hemos ido acercando a la fecha del cierre de la negociación. Y uno de los puntos más importantes es ¿qué pasa con lo que no se ha pagado mientras se negociaba?

Por las declaraciones que esta compañía ha hecho a la bolsa de Toronto, gracias a Panamá van a tener un año formidable. ¿Los tendremos también nosotros?

Me refiero a todos los panameños, porque no cabe duda que algunos panameños lo han tenido.

Sería injusto poner a todos en la misma bolsa, pero la experiencia nos indica que cambia algo para que no cambie nada. Solo basta con ir a la farmacia a comprar un medicamento y hacer la odiosa comparación con los demás países. La excusa de la farmacia es: ese medicamento no figura en la lista.

Igual pasa con la iluminación del desfile de Navidad. ¿Han podido observar la tristeza de las luces del desfile? Viendo el video donde el alcalde camina tirando pastillas al público y el público se las devuelve con palabras muy duras, me pregunto, ¿se han dado cuenta que la gente ya no los quiere? Ni qué hablar de la Ciudad de la Salud, se termina sin ser ni la sombra de lo que iba a ser. O de llegar a la policlinica Brin y tratar de hacerse un examen de hierro, porque de todo el examen tienen un solo reactivo, y lo van a mandar al Arnulfo Arias, o de la lista que seguimos sin ver de los auxilios económicos. Y puedo seguir.

Pero volviendo al tema central de este artículo, si bien es cierto que el Canal de Panamá apunta a generar cada día más ingresos, uno de los más importantes es la minería. Más allá de las discusiones entre los expertos que indican que al país le queda una ganancia más segura si recibe el dinero del ingreso bruto que del neto, creo que lo que necesitamos es que gente intachable, independientemente de la bandera política, esté en esa mesa cuidando los intereses de todos, porque una vez se cierre este acuerdo, no habrá vuelta atrás. Y el país necesita cada centavo que vaya a entrar.