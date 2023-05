La elegante Bonga de Altos de Curundu

En mi infancia, en la finca de mis abuelos maternos, a orillas del río Chiriquí Viejo, veía desde mi ventana un hermoso árbol llamado Bonga.

Le pregunté a mi abuelo porque ese árbol tan grande estaba en medio del potrero. Me dijo que cuando el y mi abuela migraron a este río, conocido como Las selvas del territorio de Chiriquí Viejo, después de la Guerra de los Mil Días. La tierra estaba cubierta de altísimos arboles de muchas especies y que él había dejado ese árbol como recuerdo de como eran las montañas a principios de siglo XX.

Al igual que a mi abuelo, le adquirí un gran cariño a este gran árbol. Cuando comenzó la mecanización arrocera, los pilotos que fumigaban los agroquímicos, nos decían a mi mama y a mí que teníamos que tumbarlo porque les obstaculizaba los vuelos. Yo siempre le decía que no, que el árbol se quedaría en pie, hasta que muriera de viejo. Así fue.

En 1983 me mudé a el corregimiento de Ancón, antigua Zona del Canal, me preocupaba que las áreas verdes, fuesen pequeñas, medianas, grandes desaparecieran por malos usos que de ellas podía darse.

Según el plan del uso del suelo de la ARI, el área que ven aquí debía ser verde. Pero el personal de un ministerio que se instaló cercanamente comenzó a estacionar vehículos convirtiéndola en un changuatal en invierno y un polvorín en verano.

Esto me llevó a traer un pequeño arbolito de Bonga tal como le decimos en Panamá y Colombia, mientras que los centroamericanos le dicen Ceiba, es el árbol sagrado de los Mayas. Tras cuidarlo por 40 años, hoy es un árbol muy galano, majestuoso y hermoso que embellece la entrada al barrio. Al amanecer y al atardecer me alegra sobremanera escuchar a los loros, periquitos y tucanes cantar. Así como a la sangre de toro y azulejos. Es todo un espectáculo que hermosea la entrada al barrio. He visto a mucha gente parar y tomarle fotos al árbol.

Esta Ceiba es un gran aire acondicionado natural muy necesario en estos tiempos de calentamiento global. Ojalá que, en las ciudades y pueblos del país, se siembren plantas nativas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Como los del ministerio insistían en estacionar sus vehículos cerca al árbol, hablé con muchos ministros, hasta que uno de ellos, muy gentil, decidió colaborar y mando a colocar estos pilotes blancos que rodean al árbol.

Para animarlos a sembrar árboles en áreas verdes urbanas, les con ustedes la famosa tonada La Bonga, éxito de Los Corraleros de Majagual que data de 1965.

