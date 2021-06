La figura omitida

Todos tenemos ejemplos que seguir. Alguien a quien observar desde la inocencia y tratar de imitar los pasos que siguieron. Una utopía personal. Un sueño. Un regalo que nos otorga nuestra imaginación para poder soñar al compararnos con esa persona. Es esa figura en la que nos vemos; la que guía nuestras acciones. Es esa mano invisible que regula nuestra vida. Es aquello que nos convierte en lo que somos y crea los pesados pilares de nuestra humanidad. Son principios inquebrantables en nuestra consciencia que nos permiten convertirnos en lo que somos.

Son muchos los que ven esa figura fuera de los límites de su casa. Toman ejemplo de un superhéroe, de un deportista, de un actor o de algún famoso. Cuando no lo tenemos, buscamos ese modelo en todos lados. Hoy en día somos cada vez menos los que podemos, con honra, decir que nuestros padres, tíos y abuelos son nuestra figura a seguir. Nuestros Superman, nuestros mentores, nuestros guías.

Estos días en los que vivimos, donde a la figura masculina se la tiene cada vez más oculta tras el velo de las acciones de la injusticia, es cuando se notan los efectos de la ausencia de esa figura. Cuando una generación crece sin un modelo a seguir como a un faro en la niebla, cuando no tienen ese eslabón del crecimiento, es cuando se crea una generación enferma, porque les hace falta un espejo en el que observarse. Pruebas de esto se ven en todos lados, el aumento del ausentismo estudiantil, el auge de las pandillas y la delincuencia o la caída del promedio de las notas escolares.

Son esos individuos que, de manera incansable, buscan una mejor vida para los suyos. Que, de forma altruista, se dejan la piel, el sudor y la sangre por darles a sus herederos la mejor vida que puedan, buscando la manera de llevar adelante una familia a cuestas. Los sacrificios que los padres llevan a cabo a veces son tan imperceptibles, tan efímeros, que pasan desapercibidos. Pero son la muestra más grande de humanidad, generosidad y amor que un hombre puede hacer.

En los tiempos en los que vivimos la mancha de la maldad ha corrompido el esfuerzo de millones. Las muestras de la maldad humana empañaron y desprestigiaron su labor. Y el odio que varias agrupaciones le tienen a la figura paterna ha opacado el tesón de los padres que están haciendo su mejor esfuerzo para que sus hijos sean personas correctas, seguras, decididas y honradas. Pero ahí está la verdadera virtud de la paternidad, llevar adelante su pedazo de historia en contra de la marea, las tormentas, las crisis y la opinión de los demás.

Y su único pago es creer que están haciendo el mejor trabajo posible. El pensar que cuando sus hijos necesiten sacar la fuerza de donde no la hay, cuando se enfrenten a una tarea imposible, cuando necesiten un ejemplo de abnegación y dedicación, piensen en ellos. Es una minúscula paga por el trabajo familiar. Su salario no es monetario, su jornal es la sonrisa, las metas cumplidas y la satisfacción de conocer que el futuro de sus hijos será mejor, que son parte de la construcción de un mundo mejor. Las páginas de la historia no les recompensarán su esencial tarea.

Por mi parte solo me queda felicitar a todos aquellos padres, tíos, abuelos y padrastros con esta mísera retribución a su trabajo y ahínco. Gracias por formar las bases del futuro con responsabilidad y cariño. Gracias por su incansable faena por pavimentar el camino de los que todavía creemos en ustedes. Gracias por hacerlo de corazón y gracias, de corazón, por hacerlo.

Estudiante panameño en España.