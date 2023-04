La gran noticia, la más grande noticia que se ha dado y se dará es que El ha resucitado y nosotros resucitaremos. La muerte, esa enemiga letal, absoluta, invencible, que se ha llevado a generales, presidentes, papas, cantantes, poetas, músicos, científicos, santos, criminales, niños, ancianos, a todos y siempre, ha sido vencida. Sí, ha sido vencida.

El poder infinito de Dios la ha derrotado. Cristo Jesús ha resucitado, y vive para siempre. Reina eternamente. Esa buena nueva resonó al tercer día de su muerte en el corazón de un grupo pequeño de mujeres y de los apóstoles, y se fue extendiendo por el mundo entero. El ha resucitado, y poco a poco se fueron sumando más y más personas que creyeron firmemente que Jesús había resucitado. Somos los discípulos del Resucitado. No seguimos a un muerto. No celebramos cada año la muerte de un personaje célebre, pero que se convirtió en polvo y desapareció. Conmemoramos por respeto y agradecimienrto, con ternura y fe, la muerte redentora de Jesús. Su derramamiento de sangre, hasta la última gota, por amor a nosotros y pagando el precio del rescate por nuestra salvación. Pero no nos detenemos allí.

No podemos solamente enfocarnos en algo trascendental, porque tiene que ver con el pago de todos nuestros pecados desde la misericordia divina, que es la muerte salvadora de Cristo. Porque si no hay resurrección a la vida eterna, si no hay cielo, si no hay una eternidad de gozo pleno, entonces nos quedamos a mitad del camino, incompletos, y la muerte nos habrá vencido. La vida no tendría sentido. Perdonados, reconciliados con Dios, pero después de la muerte desintegrados, vueltos a la nada.

La gran novedad, la mejor noticia, la más grande, es que Cristo resucitó, venció a la muerte y vive eternamente. Y que nos abrió las puertas del cielo. Viviremos para siempre.

Estaremos con Dios, en su corazón, siendo amados por El y amándolo con todo nuestro ser y sin límites siempre. Nada nos podrá impedir estar con El. Gozar de su presencia, contemplar su gloria, su belleza, su verdad, y para siempre.

Y sin dolor, lágrimas, preocupaciones, angustias. En una felicidad permanente. La resurrección es la más grande noticia. La muerte ha sido vencida. Somos discípulos del Resucitado. Seguimos a uno que está vivo. Cristo Jesús Reina, está pendiente de nosotros. Envía al Espíritu Santo, y a través del Espíritu nos guía, nos ilumina. Nos transforma. Nos convoca en su Iglesia, que es su cuerpo en la historia. El está vivo.

Lo recordamos en la cruz porque su amor lo llevó al extremo de dar la vida por nosotros. Y por eso tenemos crucifijos en nuestros templos y casas. Porque somos agradecidos y sabemos que para llegar al cielo habrá que llevar la cruz.

