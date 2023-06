La imprudencia de los ambientalistas

Los ambientalistas se parecen a los comunistas bolcheviques en su esencia interna 1 como personas y movimiento. Los comunistas son rojos, y ellos siempre lo aceptaron con honestidad y elegancia, porque eran gentes que luchaban por su supervivencia frente a un capitalismo inhumano y cruel.

Los ambientalistas son verdes o amarillos (dicen ellos y nosotros también). Son como el aguacate: por fuera brillantes, listos y vistosos pero por dentro son huecos y vacíos con una piedra oscura grande en el centro, pero hacen desde luego un gran guacamole ante los pueblos, porque a todo el mundo le gusta el aguacate y de ellos sus ideas mágicas del futuro y de la gastronomía ecológica.

De hecho de una adivinanza antigua podemos halar una lección preciosa y dice así: "agua pasó por mi casa. ¿Cate de mi corazón dime quien soy? Esto es lo que los ecologistas venden a la Nación. Espejismos confusos e inverosímiles.

Bueno así son todas las letanías de los ecologistas, que por querer ser perfectos es cuando más se equivocan. Hoy vamos a analizar dos fenómenos que tienen muchas décadas de estar perturbando al planeta por un mal uso semántico populista, y que tiene confundido a media humanidad, incluso a los sabios de este planeta.

NUCLEAR MILITAR Y NUCLEAR CIVIl: es como comparar a Omar Torrijos Herrera y a Martín Torrijos Espino. Los dos son Torrijos (nuclear) pero aunque se parezcan mucho, al mismo tiempo son muy diferentes. El primero es militar y el segundo es civil. El primero fue elegido por un colegio electoral militar por ser el líder a pesar del error de WDC. El segundo fue elegido en muy buena lid por un colegio civil de cientos de miles de mujeres Según RAE:1. adj. Dicho de un científico: Especializado en el estudio del medio ambiente. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de una 1 persona: Que se preocupa por la calidad y la protección del medio ambiente. 3. adj. Dicho de un estudio, de una teoría, etc.: Que se ocupa del medio ambiente. y hombres, etc...Preferimos el nuclear civil al militar desde luego. Estamos por La Paz civil en el Mundo. No por la militar discordante y cruel. El Torrijos civil salió del Torrijos militar y esta es una consecuencia biológica ancestral que los Ecologistas no pueden cambiar. Si tratan de seguir haciéndolo le seguirán haciendo un daño grande a la Humanidad, porque su fanatismo como aquel de los bolcheviques rusos no le hace bien a la evolución universal del Planeta.

El submarino nuclear, la bomba atómica, los cohetes con ojivas nucleares, etc son nuclear militar. De allí salió el electro nuclear para fines pacíficos y para resolver los problemas eléctricos y de confort de los terrícolas. Al igual que surgió el celular del ejército. Al inicio se pensaba que creaban ondas peligrosas que atentaban contra los humanos y por eso se mantuvo en secreto para después de hacer los estudios popularizarlo como es hoy en día que todos tienen hasta más de un celular. Así tal vez sería el caso en este siglo con el electro nuclear para producir HIDROGENO ROJO, incluso en sus casas con cero radioactividad y cero carbono al final de este siglo.

A no ser que los Ambientalistas pagados por el lobby de las energías fósiles y algunos estados maquiavélicos los sigan confundiendo a Ustedes con sus extrañas teorías, que cambian como agua en un envase cerrado. Hace poco un líder senil de ellos dijo en Lo eres delante de una gran catedral anglicana, que el CO2 no es el responsable del calentamiento global, porque la Tierra también produce carbono. ¡GENIAL!

El otro falso estribillo es el de los RECURSOS RENOVABLES. El diccionario español que es el que oficialmente ordenan las constituciones latinoamericanas dice sobre la palabra RECURSO lo siguiente:1. m. Acción y efecto de recurrir. 2. m. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 3. m. Vuelta o retorno de algo al lugar de donde salió. 4. m. Memorial, solicitud, petición por escrito. 5. m. Der. En los procesos judiciales, petición motivada dirigida a un órgano jurisdiccional para que dicte una resolución que sustituya a otra que se impugna. 6. m. pl. Bienes, medios de subsistencia. 7. m. pl.

Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales económicos, humanos. 8. m. pl. Expedientes, arbitrios para salir airoso de una empresa. ¿El diccionario de la RAE no menciona ni al sol ni el viento? En cuanto a la palabra RENOVABLE dice: 1. adj. Que puede renovarse. 2. adj. Dicho de la energía: Que procede de un recurso presente en la naturaleza de manera prácticamente inagotable. U. t. c. s. f. Aumento en el consumo de renovables. 3. adj. Perteneciente o relativo a la energía renovable. Apl. a empresa, u. t. c. s. f. Las renovables piden al Gobierno seguridad jurídica.

Pero lo que el planeta solicita de los humanos es que no produzcan carbono "artificial" o contrario (competencia desleal y fatal) al que el Planeta produce naturalmente. No importa si es renovable aunque es favorable ese concepto. Suena más bonito. Lo único que debemos restringir es un exceso de producción del anhídrido carbónico o CO2 artificial o fósil.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El electro nuclear sólo produce vapor de agua. Recicla el agua y la potabiliza por sus altas y bajas temperaturas, y no las contamina solo emite una radioactividad leve, que el cuerpo puede tolerar según los estudios científicos.

Lo grave con tres de los recursos renovables que los ecologistas promocionan desde hace más de medio siglo: el agua, el sol y el viento es que son inestables, no confiables en la cadena productiva tecnológica, el hombre no los controla al 100%, dependen mucho de la naturaleza y si son contaminantes.

En Hidroituango , la represa colombiana más grande tiene un embalse qué tal vez 2 produzca mucho metano, tal vez equivalente al producido por toda la flota MARITIMA mercante del mundo. Es un estudio a realizar pues nadie controla las emisiones de gases de los embalses hidráulicos.

Además un estudio reciente informa que esas tres fuentes juntas no dispondrían de suficientes territorios, mares y espacios aéreos en el planeta para satisfacer la demanda en energía de todo los humanos, porque simplemente requieren espacios que el planeta no tiene, porque su desarrollo es in así o en espacios.

Dicho esto y les guste o no, el electro nuclear es en un futuro inmediato es una solución para lograr el objetivos de la reanimación económica de las metrópolis tecnológicas que nos llevan varias décadas adelantadas sobre los países de la periferia.

Es como los dos Torrijos que finalmente gobernaron ambos el país por casi 20 años, algo que pocas familias pudieron hacer de esta manera. Bueno así es el electro nuclear en la tierra para aquellos que les cuesta entender el tema. https://www.hidroituango.com.co 2 El viernes 16 de junio pasado en Bruselas , Francia, líder en el mundo en electro nuclear 3 (fisión y fusión en el ITER de Saint-Paul-les-Durance) logró incluir en la ley europea que el nuclear sea oficialmente reconocido como útil a la DESCARBONIZACIÓN del Planeta para producir HIDRÓGENO ROJO por su eficiencia y constancia segura y fiable. 18 de 27 países empujaron esta carrera europea.

Ese día se hizo historia después de más de medio siglo de lucha para que algunos países entendieran que ya son minoría en Europa, como Alemania, España y otros, pues el Grupo del Átomo Civil de Europa, liderado por Francia está cercano a tener 20 socios miembros, incluyendo a Inglaterra.

Panamá por su parte tiene problemas con el agua en el Canal de Panamá, dejó de exportar energía hidráulica a Meso América por la sequía del fenómeno del Niño. Parece 4 que llegó la hora, que Panamá abandone los pantalones cortos que tiene desde 1903, hechos de tela de agua fósil y se ponga pantalones largos hecho de tela del electro nuclear con color solar para reanimar su economía endeudada y con un horizonte deprimido. Es hora de inventar algo más que un canal.

Es mejor seguir al líder que oponerse a él, así nos irá mejor en el futuro y evitamos el ensayo/error que tan oneroso ha sido en el pasado y el presente nuestro. Panamá debe ser autónoma y soberana sobre todos sus territorio en economía de la energía nacional.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!