¡La inseguridad crece en Panamá, ministro!

Leer las declaraciones del ministro de Seguridad, asegurando que en Panamá “no hay inseguridad”, no solo son lamentables, sino desajustadas a la realidad de la ciudadanía y muestra el retrato fiel de la gestión de los ministros que ha nombrado el presidente Laurentino Cortizo, desconectados totalmente de un país que reclama atención, compromiso, responsabilidad, eficiencia y sobre todo, transparencia en la función pública.

Atribuir los tiroteos, muertes violentas y robos a “un problema entre bandas o crimen organizado”, solo demuestra una incapacidad mayúscula del Estado en la protección del derecho más preciado de la humanidad: la vida.

Es lógico para los ministros y demás altos funcionarios de los distintos entes del Estado, pensar que la inseguridad no existe, cuando sus traslados y seguridad personal están a cargo de choferes y/o funcionarios policiales, que los escoltan de sus casas al trabajo, del trabajo a sus casas o a cualquier otro lugar que deseen asistir. Bajo esas condiciones, es obvio que la inseguridad es solo un rumor para muchos funcionarios, pero para el ciudadano, no existen esos tratos, ni mucho menos escoltas, solo existe confiar en los cuerpos de seguridad y que una bala de los problemas que se resuelven entre “el crimen organizado” no tenga el infortunio de tocarle.

Mi preocupación como panameño cada día aumenta, encontramos la falta de planes o planificación en el tema de la seguridad, como tampoco existe en lo económico, lo financiero, la salud o un tema fundamental para el desarrollo del país y los ciudadanos, como el empleo.

Mientras los funcionarios encargados de la seguridad tratan de normalizar la violencia nocturna en las calles de nuestra ciudad para intentar excusarse y desconocer su responsabilidad, creo que Panamá se está alejando de aquel país que con solo nombrarlo motivaba la inversión. Nada más repulsivo e intimidante que la violencia en las calles para alejar cualquier intento de atraer capital extranjero.

Necesitamos funcionarios comprometidos y conscientes de su obligación con el país, preocupados por cumplir sus funciones. No queremos "juega vivo" que disfrutan a costillas de nuestros impuestos prebendas exclusivas. La seguridad en nuestro país debe ser un privilegio de todos, nadie puede vivir con miedo, nadie debe dudar si desea salir, la seguridad debe ser garantizada por el Estado y si existen funcionarios que no están en la capacidad de hacer cumplir el mandato de sus funciones, que sea destituido o renuncie.

Hoy la seguridad de nuestros hijos, padres, madres, vecinos, tu seguridad, como la mía, es un objetivo fundamental del Estado panameño y para cumplirla no debe existir ningún tipo de excusas.

Súmate a los que deseamos cambiar las cosas negativas del país.

